Come servirsi dello yoga per favorire il riposo: le posizioni ideali prima di dormire

Difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno? Lo yoga è la soluzione che aiuta a dormire meglio, in particolare con queste posizioni.

Purtroppo capitano periodi in cui prendere sonno e riposarsi bene diventino azioni difficili da compiere e la mattina dopo essersi svegliate pare di non aver dormito nemmeno cinque minuti.

Fortunatamente esistono delle soluzioni per riuscire a conciliare il sonno e per recuperare le energie durante la notte. Lo yoga è una disciplina che, tra tutti i diversi benefici che porta, aiuta anche a far dormire meglio, in particolare grazie ad alcune posizioni da poter eseguire giusto poco prima di andare a letto.

Le posizioni yoga per svegliarsi la mattina pieni di energia

Queste posizioni dello yoga aiutano ad allontanare ansie e preoccupazioni dalla mente e a rilassare i muscoli dopo che sono stati in tensione e contratti per tutta la giornata. L’ideale sarebbe mantenere la posizione per un paio di minuti prima di passare alla successiva. Ognuna di essa può essere eseguita comodamente sul proprio letto.