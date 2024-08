Come rimuovere lo smalto senza rovinare le unghie, la soluzione salva estate

Delle belle mani non possono prescindere dalle unghie laccate. Che siano colorate o semplicemente con uno strato di top coat trasparente, che sia fatto un classico french manicure o innovative decorazioni di nail art, prima o poi bisogna rimuovere lo smalto. Eliminare le tracce di quello ormai sbeccato, per preparare le unghie a ricevere gli strati di quello successivo, è essenziale e non solo per un’esigenza estetica, ma soprattutto per garantire la buona salute delle unghie.

È fondamentale la scelta del prodotto giusto, che non sia troppo aggressivo e non provochi lesioni alle unghie, sfaldandole e indebolendole. Inoltre, bisogna agire con precise e determinate operazioni che non devono essere trascurate se si vuole ottenere un risultato perfetto.

Come rimuovere lo smalto dalle unghie nel modo migliore e più salutare

Il solvente per unghie che rimuove ogni traccia di smalto residuo è generalmente a base di acetone. Le formulazioni sono diverse per cui è bene assicurarsi un buon prodotto, di qualità, che tolga via lo smalto senza rovinare la struttura dell’unghia. In particolare, quando sono stati utilizzati gli smalti acrilici, vanno rimossi con una specifica procedura. Per prima cosa bisogna preparare le unghie usando il tagliaunghie, per rimuovere lo strato superiore di smalto.

Poi, si procede con la lima a lana grossa per rimuovere la lucentezza dello strato superiore di acrilico. A questo punto, è il momento di passare l’acetone dopo avervi imbevuto un batuffolo di cotone. C’è un segreto degli esperti nail artist: per facilitare il processo di rimozione dello smalto in questa fase si va ad avvolgere ogni unghia in un pezzetto di carta alluminio. Questa favorisce l’azione dell’acetone facendolo aderire meglio.

Le unghie dovrebbero rimanere avvolte così per circa 20 minuti. In questo tempo gradualmente l’acetone discioglie l’acrilico che di conseguenza poi viene via più facilmente. Bisogna quindi eliminare l’acrilico partendo dalla base fino alla punta dell’unghia. Esiste un apposito bastoncino che serve per agevolare questa operazione. Dopo questo la maggior parte del lavoro è fatta.

L’opera, però, non si conclude completamente qui. L’ultima fase consiste nella limatura e lucidatura delle unghie, al fine di rimuovere eventuali piccole tracce di acrilico, e levigare per togliere le imperfezioni che possono essersi formate e rendere omogenea ogni unghia.

Solo dopo aver effettuato tutti questi passaggi si può procedere con l’applicazione di un altro smalto. Si consiglia, però, di lasciare le unghie senza niente almeno per alcune ore, per consentire ad esse un irrobustimento tramite contatto con l’aria senza niente di coprente su.