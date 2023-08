Come ridurre le occhiaie in poco tempo: basta un massaggio di 30 secondi al giorno

Spesso si tenta di ridurre le occhiaie con prodotti o perfino con la chirurgia. In realtà basterebbe un massaggio di 30 secondi al giorno.

Ridurre le occhiaie è il desiderio di tantissimi uomini e tantissime donne che ogni giorno si svegliano con questi segni bluastri sotto gli occhi, che rendono lo sguardo spento e stanco. Per farlo, molti ricorrono a prodotti cosmetici, anche costosi, oppure al make up; altri ancora alla chirurgia. Ma c’è qualcosa di più facile e a costo praticamente zero che si può fare per ridurre in poco tempo le occhiaie: un semplice massaggio di 30 secondi al giorno.

Come fare il massaggio per ridurre le occhiaie in 30 secondi

Le occhiaie sono un disturbo che affligge tantissime persone e che crea disagio. Non dipendono solo da una cattiva qualità del sonno, ma anche da problemi di micro circolo e ristagno dei liquidi. Per ridurle in poco tempo si possono allora usare prodotti specifici drenanti, correttori coprenti ma anche metodi rapidi, indolori e a costo zero come i massaggi.

Esiste un massaggio di soli 30 secondi che si può effettuare al mattino dopo la skin care. L’obiettivo è quello di ridurre il ristagno dei liquidi, riattivare la circolazione e conferire subito allo sguardo un aspetto sano e riposato, senza occhiaie. Questa pratica consta di 3 fasi. La prima inizia subito dopo la skin care: basterà utilizzare l’indice e il medio per picchiettare la zona intorno agli occhi effettuando dei movimenti circolari, partendo dall’angolo interno dell’occhio e andando verso l’esterno, passando per le sopracciglia e fino all’osso dello zigomo.

Questo movimento va compiuto per circa 3 volte. A questo punto bisogna applicare una leggera pressione con i medi sotto l’osso sopraccigliare, ai lati del naso, spingendo verso l’alto per qualche secondo; poi spostarsi verso i lati del naso all’altezza dei dotti lacrimali, spingendo verso l’interno sopra il ponte.

Con queste pressioni si va a lavorare nei punti in cui si accumulano maggiormente i liquidi. Infine, il terzo step, consiste nel massaggiare con indice e medio le tempie, per far defluire tutti i liquidi e dissolverli. In questo modo si possono ridurre le occhiaie in maniera facile e veloce, regalandosi anche un momento di relax. Non ci sarà bisogno di applicare prodotti o cosmetici costosi e chimici, ma solo usare la forza delle proprie mani, per pochi secondi ogni giorno, per avere risultati visibili.