L’estate è alle porte e per godersela a pieno bisognerà rispettare tutte le precauzioni per prevenire la diffusione del COVID-19, come il distanziamento sociale.

Continua a leggere

Tra queste, c’è anche e soprattutto l’utilizzo di mascherine: ma come realizzare delle mascherine fai da te? Sarà un buon modo per dare libero sfogo alla vostra creatività risparmiando, e rendendo un dispositivo sanitario un simpatico accessorio personalizzato.

Continua a leggere

Va ribadito che queste mascherine non proteggono dal contagio, ma sono una misura in più per proteggerci dal contatto con le mani sporche ed evitare di disperdere i “droplets”, ossia le gocce che emettiamo quando respiriamo e parliamo.

Continua a leggere

Leggi anche Come coltivare i girasoli in vaso: consigli utili per uno dei fiori più solari

Mascherine fai da te, il metodo tradizionale

Scegli un tessuto per entrambi gli strati della mascherina. Per lo strato esterno utilizza un tessuto più spesso, come denim o tela; per quello interno uno più sottile (per esempio, di cotone o seta).

Dopodiché, stampa e ritaglia il cartamodello della mascherina, che deve avere un ponte nasale preformato.

Continua a leggere

Continua a leggere

Ecco tutti gli step che dovrai seguire:

Piega a metà entrambi i pezzi di tessuto, con il dritto rivolto verso l’interno.

Traccia i contorni del modello sul rovescio del tessuto per lo strato esterno e ritaglia i pezzi di stoffa, lasciando un margine laterale di 4 cm.

Traccia i contorni del modello sul rovescio della fodera e ritaglia i pezzi della fodera.

Sovrapponi i pezzi della fodera rivolgendo il dritto verso l’interno. Allineali lungo il bordo incurvato corrispondente al ponte del naso.

Cuci insieme i due pezzi della fodera lungo il bordo corrispondente al ponte nasale.

Sovrapponi i pezzi dello strato esterno rivolgendo il dritto verso l’interno e cuci insieme i pezzi dello strato esterno lungo il bordo corrispondente al ponte del naso.

Hai perso la pazienza? Clicca per vedere le mascherine in stoffa più belle in commercio!

Altrimenti, andiamo avanti:

Allinea le cuciture centrali di entrambi gli strati.

Cuci lungo la linea superiore e inferiore della mascherina, poi rivolta la mascherina e stira le cuciture.

Inserisci 15 cm di fil di ferro nella parte superiore della mascherina. Il fil di ferro modellerà i contorni della mascherina in modo da adattarla meglio ai lineamenti. Fallo scorrere in una delle aperture laterali, quindi spingilo verso l’alto contro la cucitura superiore che passerà sopra al naso.

Piega di mezzo centimetro i bordi laterali dello strato esterno e cuci i bordi delle pieghe.

Ripiega i bordi della fodera verso l’interno e fai un orlo su ciascun lato.

Inserisci un’estremità dell’elastico nel passante. Prendi un pezzo di elastico lungo 70 cm e largo 0,5-1 cm. Allarga il passante su uno dei lati della mascherina e infilaci l’elastico, quindi spingilo all’interno fino a farlo uscire dall’altro lato. Poi fai scorrere l’altra estremità attraverso l’altro passante. Infine, lega bene le estremità dell’elastico tra loro.

Mascherine fai da te senza cartamodello

Se non riesci a trovare un cartamodello che faccia al caso tuo, o non hai gli strumenti per renderlo utilizzabile, puoi realizzare delle mascherine fai da te anche con questo semplicissimo metodo.

Continua a leggere

Continua a leggere

Ecco come realizzare mascherine fai da te senza cartamodello:

Occorrente:

Continua a leggere

Continua a leggere

Stoffa di cotone

Un piatto o un vassoio

Cotone per cucire a macchina o cotone per cucire a mano e ago

Forbici, spilli e gesso da sarta

Elastico di mezzo cm morbido

Tutorial passo passo: