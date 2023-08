Come proteggere la pelle dal sole grazie all’alimentazione: questo cibo è ottimo, ma dipende da come si cucina

È possibile proteggere la pelle dal sole, per evitare scottature, usando le creme solari ma anche l’alimentazione. Ecco cosa mangiare.

Per evitare scottature solari è possibile proteggere la pelle usando creme solari con filtri UV, riparandosi all’ombra nelle ore più calde, esponendosi al sole nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio e rimanendo adeguatamente idratati. Ma anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel proteggere la pelle dal sole. In particolare c’è un alimento portentoso che, grazie al suo profilo nutrizionale, difende la pelle dalle scottature. Ecco qual è.

Il cibo che protegge la pelle dal sole (e come cucinarlo per preservare tutte le sue proprietà)

C’è un alimento sano, gustoso e versatile che protegge la pelle dal sole e da eventuali scottature. Qual è? Si tratta della carota, un ortaggio che piace sia a grandi e piccini e che, grazie al suo contenuto di Vitamina A, protegge la pelle da tutti i danni dei raggi solari. Per preservarne tutte le qualità, il metodo di cottura da preferire è al vapore o bollita e cosparsa con un filo di olio extravergine d’oliva. Una sola carota cotta in questo modo consente di ottenere il quantitativo di Vitamina A presente in 10 carote crude.

Le carote bollite o al vapore con un filo di olio evo a crudo sono uno spuntino sano, fresco e bilanciaio che si può gustare a casa, a lavoro o in spiaggia. Non solo questi ortaggi fanno bene e proteggono la pelle dal sole ma aiutano anche a consolidare e preservare la propria abbronzatura. Questo grazie alla presenza di betacarotene, che è presente anche nelle patate dolci, nella zucca, nel mango e nelle albicocche. Oltre alle carote, ci sono altri alimenti che proteggono la pelle dai danni del sole grazie alle loro proprietà. Ecco di quali si tratta.