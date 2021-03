Tutti i segreti per realizzare degli gnocchi a regola d'arte

Gli gnocchi sono tra i primi piatti della tradizione italiana che riescono ad accontentare davvero tutti. Al pomodoro o al ragù, amatissimi dai più piccoli, o con sughi più elaborati per gli adulti, questo piatto fa spuntare il sorriso sul volto di chiunque.

Inoltre, nonostante in commercio se ne trovino già di buonissimi, gli gnocchi sono piuttosto semplici anche da realizzare a casa, soprattutto se si seguono i consigli giusti.

Come fare degli gnocchi perfetti: i nostri consigli

Per realizzare in casa degli gnocchi gustosi è importante scegliere bene le materie prime e seguire alcuni passaggi fondamentali per far sì che siano belli e, soprattutto, buonissimi.

Leggi anche Gratin di gnocchi

Quali patate scegliere

Le patate sono alla base della preparazione degli gnocchi ed è importantissimo sceglierle bene. Le migliori sono quelle a pasta bianca, comprate almeno una settimana prima. È importante che non siano freschissime perché quelle un po’ più “vecchie” risulteranno più asciutte e ricche di amido.

Scegliere questa tipologia di patata vi permetterà di utilizzare meno farina e uova, perché saranno in grado da sole di assorbire la giusta quantità di umidità durante la cottura e faranno risultare i vostri gnocchi morbidi al punto giusto.

Come lavare e cuocere le patate per gli gnocchi

Le patate dovranno essere ben lavate prima di essere bollite. Per essere perfette, dovranno cuocere per almeno 40 minuti. Se preferite utilizzare altri metodi di cottura, potrete preparare le vostre patate sia al vapore che in microonde, utilizzando la tecnica della cottura al cartoccio.

Come cuocere gli gnocchi in modo perfetto

Affinché gli gnocchi non perdano consistenza è importante cuocerli immediatamente. La cottura può essere realizzata in due modi: quello classico, ovvero lasciarli bollire finché non vengono a galla, oppure in padella, per dargli un po’ di croccantezza e riuscire a insaporirli con ciò che più desiderate.

Le nostre ricette

Gli gnocchi, come abbiamo detto, possono essere realizzati davvero in mille modi. Noi vi proponiamo la nostra ricetta, facile e veloce, per realizzare degli gnocchi perfetti fatti in casa. Inoltre, esiste anche una variante molto interessante, realizzata con la farina di polenta.

Oltre alle ricette più classiche, noi vi proponiamo anche i nostri gnocchi al latte, realizzati con panna e gorgonzola, e la nostra versione degli gnocchi alla sorrentina, buonissimi, facili da realizzare e apprezzati anche dai più piccoli.

Infine, per tutti coloro che vogliono volare “all’estero” almeno in cucina, vi proponiamo la nostra ricetta degli gnocchi alla parigina con burro, besciamella, parmigiano e noce moscata. Davvero deliziosi e super facili da realizzare a casa.