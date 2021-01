Quando si tingono i capelli da tanti anni è difficile rinunciare al colore e passare ad un grigio naturale. Spesso si pensa che per farlo ci sia bisogno di tagliare i capelli cortissimi, per poi farli ricrescere. La realtà è che per dire addio alle tinte e passare ai capelli grigi, o bianchi, esiste una tecnica efficace. L’effetto “sale e pepe” vi permetterà di uscire dal salone del vostro parrucchiere con una testa completamente nuova in una sola seduta, ecco come.

Il passaggio progressivo al grigio a casa

Vedersi con la ricrescita, purtroppo, non è facile, ma qualche volta necessario. Per un perfetto effetto sale e pepe, i capelli bianchi dovrebbero essere più della metà di quelli tinti. Questo richiederà tempo e pazienza.

Se però riuscirete a sopportare la vista, dopo poco tempo (un paio di mesi), il vostro parrucchiere potrà riuscire a sfumare, alleggerendo il passaggio tra la tinta colorata e il grigio naturale dei capelli.

Leggi anche Come capire quando il tuo profumo è scaduto

Ovviamente, se dovesse presentarsi qualche “occasione”, si potrebbe ricorrere al trucchetto (ormai sdoganato) delle tinte temporanee: una spruzzata e per qualche ora la ricrescita sarà un lontano ricordo.

I capelli chiari sono avvantaggiati

Ovviamente, chi parte da una base chiara, sarà avvantaggiata dallo stacco meno netto tra la tinta e il capello grigio. Quindi, si potrebbe valutare la possibilità di un primo step chiaro (ovviamente non adatto a chi, invece, ha scelto una tinta ultra scura), così da ammorbidire poi la ricrescita.

Realizzare già qualche mese prima delle méches argentate, o bianche, permetterà di fondere la tinta alle nuove radici grigie.

La finta ricrescita dal parrucchiere

Qualche parrucchiere usa anche un trucchetto, anche se non adatto a tutte: quello di tingere solo le radici dei capelli contornano il viso. Questo può essere utile per accorciare il tempo con la ricrescita a vista di un paio di mesi.

Come detto, questa tecnica non è adatta a tutte, perché sulla cima della testa si vedrebbe la differenza tra le due colorazioni. Ma se siete abituate a tenere i capelli legati, è un’opzione.

Le vip che sono passate al grigio

Non molto tempo fa, Jane Fonda ha deciso di cambiare radicalmente look e noi lo abbiamo scoperto grazie al suo hair stylist, che ha postato su Instagram una foto dell’attrice con una chioma completamente bianca.

Anche Carolina di Monaco, a 63 anni, è l’ultima star a passare ad un più naturale sale e pepe: la tinta porta via troppo tempo a Sua Altezza Reale.

Tra le più giovani, invece, c’è la fidanzata di Keanu Reeves, Alexandra Grant, che a soli 46 anni ha deciso di mostrare i capelli grigi.

Altre star che amano i loro capelli naturali sono Jamie Lee Curtis, Diane Keaton e Helen Mirren. Come ispirazioni, non sono niente male.