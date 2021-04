A causa della situazione di emergenza sanitaria saremo costretti a trascorrere in casa anche Pasquetta 2021. Questo però non vuol dire che non potremo goderci pienamente la giornata di festa, e allora, visto che non si potrà uscire, perché non organizzare un bel picnic casalingo?

Pasquetta 2021, dove organizzare il picnic

Visto che non è possibile andare fuori a fare la solita grigliata in compagnia degli amici, con pochi semplici accorgimenti potrete organizzare un perfetto picnic indoor. Ecco alcuni spunti e suggerimenti.

Foto Pexels / Taryn Elliott

Pranzo in famiglia sul balcone

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, aumenta la voglia di stare all’aperto e di godersi il sole. Allora perché non allestire un bel pranzo in famiglia sul balcone?

Leggi anche Anticipazioni oroscopo domani 2 aprile: Scorpione brillante

Se non avete lo spazio sufficiente per portar fuori sedie e tavolo, potreste pensare di sedervi su dei cuscini o su una più classica coperta da picnic.

Il segreto sta tutto nel preparare dei piatti che possono essere gustati anche freddi. Vedrete, sarà un successo.

Sfrutta il terrazzo per fare una bella grigliata

Se invece siete fortunate e avete a disposizione un bel terrazzo, allora non vi resta nient’altro che organizzare una bella grigliata in famiglia.

Anche in questo caso, se volete ricreare una vera atmosfera da picnic, potrete stendere per terra la vostra coperta, magari portandovi dietro dei cuscini per stare più comodi.

Goditi la giornata in giardino

Se avete un giardino invece, non potete assolutamente pensare di trascorrere la giornata dentro casa.

Preparate la griglia e dateci dentro! Anche in questo caso potrete scegliere se sedervi comodamente sul vostro tavolo da giardino o se invece accomodarvi sull’erba, immaginando di essere in aperta campagna.

Se non disponi di spazio all’aperto, tutti in sala da pranzo

Se invece proprio non avete nessun tipo di spazio all’aperto, non preoccupatevi. Accomodatevi tranquillamente in sala da pranzo.

Andate però a ripescare dal fondo dell’armadio la tovaglia a quadri che non usate mai e decorate la tavola con dei bei fiori freschi, per cercare di ricreare un piccolo eden floreale nel vostro soggiorno.

A fine pranzo poi potreste stendere una bella coperta per terra e godervi il resto della giornata giocando con i vostri bimbi.

Picnic casalingo, prova questi piatti

Ora che abbiamo sistemato il setting del nostro picnic casalingo, non ci resta che pensare al menù.

Ecco quindi alcuni spunti di piatti estremamente facili da preparare (ma comunque super gustosi) perfetti da servire il giorno di Pasquetta.

Porta in tavola la torta pasqualina

Le torte rustiche sono sicuramente la soluzione migliore per il nostro picnic casalingo. Noi vi consigliamo di preparare la torta pasqualina, un rustico della tradizione pasquale ligure.

Potete servirla come antipasto tagliandola a fette, e per godervi appieno il giorno di festa potete portarvi avanti preparandola in anticipo.

Se puoi grigliare opta per gli spiedini di carne e verdure

Non è Pasquetta senza una bella grigliata. Proprio per questo motivo, se siete tra le fortunate che hanno un balcone, un giardino o un terrazzo dove grigliare, vi consigliamo di preparare dei deliziosi spiedini di carne e verdure.

Facili e veloci da preparare, così potrete godervi appieno la giornata.

Lo sformato di asparagi è perfetto per un picnic sul balcone

Se avete a disposizione degli asparagi freschi, allora non potete lasciarvi sfuggire l’opportunità di servire ai vostri ospiti un delizioso sformato di asparagi.

Ricordate di tenere da parte le cime degli asparagi, che potrete utilizzare come decorazione.

Con le costolette di agnello al forno non puoi sbagliare

Se non avete l’opportunità di grigliare, allora non vi resta che provare la ricetta delle costolette di agnello al forno, uno dei secondi piatti più tipici del periodo pasquale.

Le costolette di agnello al forno sono estremamente facili da preparare e piaceranno a tutti, grandi e piccoli.