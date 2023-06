Come nascondere un brufolo con il make-up: questo è il colore di correttore da scegliere per renderlo invisibile

I brufoli possono farci sentire in imbarazzo e minare la nostra sicurezza. Nasconderli col make up? Col giusto colore di correttore tutto è possibile.

Tutte sogniamo una pelle perfetta, priva di imperfezioni, liscia e setosa. Spesso e volentieri, però, gli ormoni, lo stress, l’alimentazione, così come fattori biologici o altre condizioni possono influire e, di conseguenza, ci troviamo a fare i conti con gli odiatissimi brufoli. Per liberarcene è fondamentale comprendere quale sia il problema di base, rivolgendosi ad un esperto che sappia consigliarci il giusto percorso.

Nel frattempo, però, possiamo comunque aiutarci col make-up per cercare di minimizzare il “difetto” e farlo sparire. Attenzione però: scegliere il colore di correttore giusto è fondamentale. Tutte abbiamo provato a coprire un brufolo usando il nostro classico prodotto da make-up e ci siamo presto rese conto che, pur aggiungendo strati su strati, il risultato non era mai quello che speravamo. Il motivo è semplice: abbiamo sbagliato la tonalità.

Correttore per coprire un brufolo: di che colore sceglierlo

Ci sono brufoli e brufoli, questo lo sappiamo bene. Prendiamo in considerazione, però, quelli che per molte di noi sono i peggiori: rossi e “infiammati”, che spiccano in netto contrasto con la pelle. Per quanto correttore usiamo, niente sembra in grado di omogenizzare la zona e far sparire l’effetto irritazione che sembra attirare tanto la nostra attenzione quanto quella altri. Forse, però, l’errore sta alla base: la scelta della nuance del prodotto.

Il rossore, infatti, non si può “coprire” utilizzando il classico correttore beige, marroncino e così via, a seconda della tinta scelta basata su quella della nostra pelle. Occorre una tinta che sia “complementare”, vale a dire che abbia la capacità di “smorzarlo”, “neutralizzarlo”.

Per questo, quando abbiamo un brufolo molto rosso o comunque rosato, la scelta migliore è quella di utilizzare prima di tutto il verde. Molte palette di correttori sono già complete di questo colore. Ciò che dobbiamo fare è utilizzarlo solo sul brufolo, sul rossore, sfumandolo ma assicurandoci che copra per bene la “macchia”.

A questo punto potremo applicare il nostro solito correttore, quello color carne e magari il fondotinta. Della cipria ci aiuterà a fissare il tutto e ci accorgeremo subito della differenza. Il brufolo sembrerà sparito o comunque non si noterà certo come prima. Un piccolo trucco da veri make-up artist che può tornarci utilissimo, soprattutto se abbiamo qualche occasione speciale in programma.