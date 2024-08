Come invecchierai? A 44 anni accade qualcosa che potrebbe cambiare per sempre la tua vita

Tutti ci chiediamo come invecchieremo ma non tutti sanno che a 44 anni accade qualcosa di determinante che può cambiarci la vita.

Più o meno tutti, almeno qualche volta, ci chiediamo come sarà il nostro futuro, cosa ci aspetta nei prossimi anni e, soprattutto, come invecchieremo. Al di là dei desideri da realizzare o dalle aspettative economiche, molti di noi si augurano soprattutto di conservare un buono stato di salute il più a lungo possibile.

Un nuovo studio ha scoperto che il nostro modo di invecchiare è determinato da qualcosa che accade esattamente a 44 anni all’interno del nostro organismo. Si tratta di una scoperta rivoluzionaria frutto di uno studio che è durato anni e anni e che ha coinvolto oltre 100 persone.

In pratica quello che accade in quest’età determina gli anni futuri. Pertanto se sei vicina a spegnere 44 candeline sulla torta di compleanno presta attenzione perché si tratta di uno step importantissimo per la tua salute e per la tua vita futura. E questo vale tanto per le donne quanto per gli uomini.

Vuoi sapere come invecchierai? Tutto dipende da quello che accade a 44 anni

Se pensavi che la svolta avvenisse a 40 anni, sbagliavi di grosso: il vero cambiamento accade a 44. Almeno secondo la scienza. Un gruppo di ricercatori ha scoperto che all’interno dell’organismo degli esseri umani si verifica un cambiamento fondamentale esattamente quando scocca la mezzanotte di quest’età particolare.

Un gruppo di ricercatori della Scuola di Medicina dell’Università americana di Stanford ha osservato per diversi anni 108 persone di età compresa tra i 25 e i 75 anni. Il risultato della ricerca è stato davvero sorprendente. Gli scienziati, infatti, hanno scoperto che l’invecchiamento non procede in modo uniforme.

Ci sono due step in cui, dal punto di vista biomolecolare, avvengono cambiamenti drastici. Il primo cambiamento importante avviene proprio a 44 anni quando, a causa o di un aumento o di una notevole diminuzione di migliaia di molecole e microrganismi del corpo, cambiano il metabolismo dell’alcol, della caffeina e dei grassi ma anche i disturbi cardiovascolari.

Il secondo cambiamento drastico, invece, si verifica a 60 anni e riguarda soprattutto il metabolismo dei grassi e la funzione dei reni e del cuore. I cambiamenti avvengono sia negli uomini che nelle donne e, pertanto, non sono in alcun modo riconducibili a variazioni ormonali legate alla menopausa.

Gli autori dello studio, però, non sono del tutto sicuri che questi cambiamenti siano legati solo a fattori biologici: potrebbe c’entrare qualcosa anche lo stile di vita che, intorno ai 44 anni e poi di nuovo a 60, tende a cambiare in quanto, solitamente, tendiamo a fare meno sport.

In ogni caso, qualunque sia la ragione di questi cambiamenti che si verificano all’interno del nostro corpo a 44 e a 60 anni, lo studio è importante in quanto ci permette di giocare d’anticipo e migliorare il nostro stile di vita e la nostra alimentazione per godere il più a lungo possibile di una buona salute.