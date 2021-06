Le canotte sono capi essenziali del guardaroba, un indumento così basic che a volte facciamo fatica a renderlo protagonista del nostro look. Ma con l’arrivo dell’estate e, soprattutto, del caldo, tiriamo fuori i nostri top dal guardaroba, mixandoli per creare look estivi sempre diversi.

Vediamo quattro modi per indossare un tank top nel 2021 e due look che invece sarebbe meglio evitare.

Con pantalone a vita alta

I top con spalle larghe hanno soppiantato le classiche canotte a spalline sottili, ma per evitare un look troppo casual, è bene abbinarle con un bel pantalone (o pantaloncini) a vita alta, magari di un tessuto leggero e fresco come il lino, corredato da una cintura gioello per un tocco di stile in più.

Foto Shein

Top girocollo e gonna fantasia

Le canotte a collo alto sono uno dei modelli must-have di questa estate. Ottime per creare un look a contrasto, ad esempio con una gonna floreale, o dei pantaloncini in stile cargo. Per completare il look possiamo optare per degli orecchini audaci per incorniciare il viso.

Foto Zara

Osa con il colore verde

Dimentica per un attimo i classici bianco e nero e osa con i colori! Per dare un tocco di eleganza è perfetto un tank top dalle sfumature verdi a richiamare i colori della natura. Anche abbinati a dei semplici short di jeans, magari con mocassini eleganti e un gioiello importante sarai subito pronta per una fantastica serata estiva!

Foto Shein

Tank top in seta e pantaloni bianchi

Le canottiere in seta possono ancora sembrare chic, anche con le loro spalline super sottili, meglio se abbinate a un pantalone o una gonna altrettanto eleganti. L’abbinamento più sofisticato è con un pantalone bianco e sandali gioiello.

Foto Falconeri

No alle maxi collane



Ok, le maxi collane piacciono sempre, ma abbinarne una super colorata e molto lunga con un top delicato il rischio è sempre dietro l’angolo. Meglio optare per qualcosa di più delicato ed elegante, oppure per una collana a girocollo a grana grossa per uno stile più chic.

Niente skinny jeans

Va bene, gli skinny jeans nell’armadio sono uno dei capi più imprenscindibili per un guardaroba minimal, ma attenzione quando li abbiniamo con una canotta o un tank top. Se proprio non possiamo rinunciare ai nostri skinny jeans, meglio infilare il top nei pantaloni, aggiungendo una cintura gioiello. Ma se vogliamo un look più attuale, optiamo per dei pantaloni mom fit, oppure per dei jeans a gamba larga.