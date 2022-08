Com’è il sesso dopo i 50 anni?

Sesso dopo i 50 anni? Sì, e anche meglio. Se credete che la passione vada “in pensione” una volta superata la soglia degli ‘anta’ vi sbagliate di grosso, e che errore! Si può vivere una vita sessuale travolgente sotto le lenzuola (o dove preferite) anche in età matura e spesso quel pizzico di consapevolezza, esperienza e appeal in più riescono a far toccare le stelle all’eros e a tutte le sue sfumature. Com’è l’intimità over 50? Dimenticate tutti i cliché, si parte…

Sesso dopo i 50 anni: cosa devi sapere (per non avere paura)

Ammettiamolo: tra i cliché sulla vita sessuale dopo i tanto temuti ‘anta’ uno riguarda proprio il sesso e il presunto calo di prestazioni e desiderio. E mai convinzione fu più sbagliata!

Secondo recenti studi, la vita sessuale dopo i 50 anni può farsi addirittura più intensa e travolgente, come rivela una ricerca della Anglia Ruskin University di Cambridge pubblicata sulla rivista Sexual Medicine, e regalare un piacere che è un vero peccato perdere. E sì, gli over 50 hanno una intimità appagante, spesso molto più delle giovani generazioni…

Oltre 6mila 65enni intervistati, uomini e donne che hanno avuto rapporti sessuali nei 12 mesi precedenti, hanno definito il sesso come motore del proprio benessere, fisico e psicologico. Dopo i 50 anni, secondo gli esperti, rapporti sessuali frequenti aiuterebbero a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e tumori…