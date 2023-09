Come igienizzare i mestoli ed i taglieri in legno in modo naturale: solo così elimini i germi senza rischiare intossicazioni chimiche

Come igienizzare i mestoli ed i taglieri in legno con metodi casalinghi, pulizia e igiene efficaci. I mestoli riutilizzabili.

I mestoli ed i taglieri in legno sono ideali per cucinare sopratutto perché sono delicati sulle pentole e non si sciolgono con il calore. Possono, tuttavia, accumulare germi e batteri nel corso del tempo. La buona notizia è che puoi igienizzarli in modo naturale senza l’uso di prodotti chimici aggressivi che potrebbero essere nocivi per la salute.

Come igienizzare i mestoli ed i taglieri in legno

Esploriamo come poter igienizzare i nostri utensili da cucina in legno in modo efficace e senza rischiare di rovinarli:

Lavaggio con acqua e sapone : il primo passo per igienizzare mestoli e taglieri in legno è il lavaggio con acqua calda e sapone. Usa una spugna o una spazzola morbida per rimuovere i residui di cibo e sporco. Assicurati di lavare sia la parte anteriore che quella posteriore del tagliere. Evita di lasciare l’acqua sul legno per troppo tempo, poiché potrebbe causare danni.

Aceto bianco : l'aceto bianco è un potente agente antibatterico naturale. Diluisci una parte di aceto bianco con una parte di acqua e spruzza la soluzione sulla superficie dei mestoli e dei taglieri. Lascia agire per qualche minuto prima di risciacquare abbondantemente con acqua calda. Questo metodo non solo igienizzerà i tuoi utensili, ma li aiuterà anche a eliminare cattivi odori.

Limone e sale: il limone è noto per le sue proprietà antibatteriche e il sale è un ottimo abrasivo naturale. Taglia un limone a metà e strofina la parte tagliata sulle superfici dei mestoli e dei taglieri. Aggiungi un pizzico di sale e continua a strofinare delicatamente. Lascia agire per alcuni minuti, quindi risciacqua accuratamente con acqua calda. Questo metodo eliminerà i germi e conferirà al legno un profumo fresco.

Olio di cocco : l’olio di cocco non solo nutre il legno, ma ha anche proprietà antimicrobiche. Dopo aver pulito i mestoli e i taglieri, applica uno strato sottile di olio di cocco sulla superficie. Lascialo assorbire per alcune ore o durante la notte. Questo aiuterà a proteggere il legno e a prevenire la crescita di batteri.

Bicarbonato di sodio : il bicarbonato di sodio è un altro rimedio naturale efficace per igienizzare i mestoli e i taglieri in legno. Utilizza un po' di bicarbonato sulla superficie, quindi strofina con una spugna umida. Il bicarbonato agirà come un agente abrasivo delicato per rimuovere le macchie e i batteri. Risciacqua bene con acqua calda.

Asciugatura adeguata: dopo ogni lavaggio e trattamento, assicurati che i tuoi mestoli e taglieri in legno si asciughino completamente. Evita di lasciarli in ambienti umidi o alla luce diretta del sole, poiché entrambi questi fattori possono danneggiare il legno.

Se vuoi seguire un procedimento specifico, ti consigliamo di vedere questo video che mostra tutti i passaggi per la pulizia dei mestoli ed i taglieri:

Ricorda di ripetere questi processi regolarmente per mantenere la cucina pulita e sicura. Con un po’ di cura, i tuoi utensili in legno dureranno a lungo e saranno perfetti per la preparazione dei tuoi piatti preferiti.