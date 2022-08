Come gestire un rapporto a distanza? Consigli per Romeo (Beckham)

Come gestire un rapporto a distanza evitando che i chilometri distruggano la passione? Ebbene sì, c’è una via per tenere vivo il desiderio e l’amore e anche se si è lontani, qualche trucchetto che Romeo Beckham, figlio dei celebri David e Victoria Beckham, avrebbe dovuto seguire per non mandare a monte la sua relazione di 3 anni con Mia Regan…

Amore a distanza: se Romeo Beckham e Mia Regan si sono detti addio…

Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati dopo 3 anni d’amore a distanza. Una relazione, quella tra il figlio di David e Victoria Beckham e la giovane modella, che sarebbe naufragata per i troppi chilometri (lui in America e lei nel Regno Unito) che li separano. Se solo avessero seguito questi buoni consigli…

Come gestire un rapporto a distanza: i consigli salva-storia

Le telefonate sono una delle chiavi di contatto che vi permettono di rendere il partner partecipe della vostra quotidianità. Ma ricordate: mai iniziare un discorso che potrebbe sfociare in una lite al telefono. Non c’è nulla di peggio di un diverbio a distanza in cui fraintendersi è più facile che capirsi…

Riempite la valigia del vostro amato di post-it, così li troverà quando sarà da solo, magari nascosti tra jeans, boxer e magliette. Sarà una sorpresa “piccante” da gustare nel vostro rapporto a distanza…



Sì alle mail erotiche, perfette anche per capire i desideri dell’altro e aggiungere quel pizzico di sale alla relazione anche se vissuta a chilometri di distanza!

E che dire del sesso virtuale? Se non avete mai provato, è il momento di farlo! Potete ingannare il tempo e la distanza con uno scambio di messaggi e immagini ad alto tasso erotico, il cosiddetto sex texting può davvero salvare una storia!