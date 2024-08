Come fermare la sudorazione notturna: tornerai a dormire serenamente

Il problema della sudorazione notturna si può risolvere: ecco i modi efficaci per contrastare questo fastidio e tornare a riposare bene.

Molte persone devono affrontare il fastidioso inconveniente della sudorazione durante la notte mentre si dorme. Si tratta di qualcosa di veramente spiacevole che ostacola un buon riposo e non consente di dormire serenamente.

Se si suda, il sonno non è rigenerante e ristoratore. E può avvenire di svegliarsi più volte nel corso della notte e al mattino sentirsi stanchi e affaticati come se non si avesse dormito affatto. C’è chi si sveglia a causa del sudore e poi non riesce più a riaddormentarsi, con frequenti episodi di insonnia che provocano irritazione e spossatezza.

Inoltre quando si suda durante il sonno questo può essere disturbato a tal punto da generare incubi e vivere perciò esperienze stressanti e non certo piacevoli. Quali sono le cause alla base di questo problema e come si può intervenire per risolverlo?

La soluzione al problema della sudorazione notturna: come riposare bene e stare asciutti

Le cause che portano a sudare quando si dorme possono essere di vario tipo. Sicuramente la prima e più banale: fa caldo. La sudorazione, tuttavia, può avvenire per questioni ormonali legate alla menopausa o alla gravidanza o perché è in atto un’indigestione.

Può verificarsi se c’è la febbre e in presenza di malattie come l’ipertiroidismo e il diabete. La sudorazione è prevalentemente calda ovvero causata da un surriscaldamento della temperatura corporea. Può capitare anche perché la coperta è troppo pesante o si indossa un pigiama non adatto alla stagione.

Talvolta, come nel caso della febbre che si abbassa ci può essere la sudorazione fredda accompagnata o no da brividi. Quali sono i trattamenti da effettuare per lenire il fastidio e risolvere il problema?

Le opzioni sono molteplici e ovviamente vanno scelte in base alla natura della sudorazione. Se è causata da un’oggettiva temperatura esterna elevata bisogna cercare di rinfrescare la stanza con condizionatori d’aria o ventilatori e di abbassare la propria temperatura corporea con docce o immersioni in acqua fresca.

Nei casi in cui la sudorazione è dovuta a squilibri ormonali o patologie il medico potrà fornire i giusti consigli e prescrivere farmaci che possano intervenire per bloccarla.

Esistono trattamenti farmacologici, ad esempio a base di anticolinergici orali come l’ossibutinina o il glicopirrolato, che inibiscono i neurotrasmettitori aiutando a prevenire la stimolazione delle ghiandole sudoripare.

Indossare pigiami e camicie da notte traspiranti, non bere alcolici e caffeina prima di andare a dormire, così come non mangiare cibi speziati e ricchi di grassi, ridurre un eventuale sovrappeso e utilizzare tecniche di rilassamento come la respirazione sono altri accorgimenti utili e importanti per risolvere il problema.