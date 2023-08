Come fare la doccia senza perdere l’abbronzatura? I trucchi che ti regalano una pelle sempre dorata

Via la paura di perdere l’abbronzatura a causa dell’acqua, oggi vi sveliamo i trucchi per una pelle sempre dorata

Con l’arrivo dell’estate il sole ci dona anche tanta felicità, allo stesso tempo non vediamo l’ora di andare al mare o in piscina per avere un’abbronzatura che ci fa apparire più luminose. Ma la paura di ogni donna è quella di perdere l’abbronzatura quando ci si fa la doccia.

L’abbronzatura comporta una secchezza della pelle questo senza dubbio quindi è importante idratarla bene, ma quali sono i trucchi che si possono adottare al fine di avere una pelle sempre dorata? oggi vi sveliamo alcuni trucchi da seguire quando ci si fa la doccia, ma prima bisogna sapere che l’abbronzatura deriva dalla melatonina che è una proteina che si trova nel nostro corpo, quest’ultimaè localizzata in profondità nella cosiddetta “cornea” dunque la doccia non influisce del tutto sul colorito della nostra pelle che invece va via quando non ci esponiamo più al sole per circa un mese.

Quali sono i trucchi per avere un’abbronzatura perfetta e dorata senza perderla nel momento in cui ci si fa la doccia?

Date le nostre premesse, scopriamo quali sono i trucchi da adottare quando una volta esposti al sole e aver raggiunto un bel colorito dorato ci facciamo la doccia.