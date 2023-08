Come fare i capelli mossi (onde e ricci) con un semplice calzino

Se anche voi avete sempre i capelli arruffati (o senza forma): oggi vi spieghiamo come fare i capelli mossi o ondulati con un semplice calzino

Il sogno più nascosto di tutte le donne è quello di avere sempre i capelli in ordine, soprattutto per chi li ha mossi. Ogni mattina ci si ritrova con una chioma sempre arruffata. Se non volete perdere tempo a pettinare i capelli con la speranza che si sistemino o andare tutte le mattine dal parrucchiere, abbiamo la soluzione che fa per voi: il calzino. Il metodo del calzino è davvero molto utile per avere i capelli sempre ordinati con un effetto ondulato.

Vi bastano tre semplici oggetti:

Calzino Elastico Spruzzino con acqua

Come utilizzare il calzino per avere capelli sempre ordinati da un effetto mosso

La prima cosa da fare è quella di tagliare il calzino sulla punta in modo da avere due aperture. Ecco come utilizzarlo adesso per fare i capelli mossi seguendo tutti i passaggi.

Step 1 : Lavare i capelli utilizzando solo ed esclusivamente lo shampoo, niente creme o balsamo.

: Lavare i capelli utilizzando solo ed esclusivamente lo shampoo, niente creme o balsamo. Step 2: Asciugare i capelli senza utilizzare spazzola, diffusore o altro.

Step 3 : fare una coda di cavallo alta. Un consiglio per farla quanto più alta possibile è quello di mettervi a testa in giù prima di raggruppare tutti i capelli.

: fare una coda di cavallo alta. Un consiglio per farla quanto più alta possibile è quello di mettervi a testa in giù prima di raggruppare tutti i capelli. Step 4 : spuzzate dell’acqua sui capelli in modo che si bagnano leggermente per massimizzare l’effetto mosso o ondulato.

: spuzzate dell’acqua sui capelli in modo che si bagnano leggermente per massimizzare l’effetto mosso o ondulato. Step 5 : prendere il nostro calzino precedentemente tagliato sulla punta e arrotolarlo rigirando il bordo fino alla fine (come se stessimo facendo i risvolti a un pantalone). Dopo assicuratevi di lasciare il bordo finale aperto. A questo punto dovrete introdurre la vostra coda nella parte centrale del calzino tirandolo avanti e lasciando solo le punte dei capelli.

: prendere il nostro calzino precedentemente tagliato sulla punta e arrotolarlo rigirando il bordo fino alla fine (come se stessimo facendo i risvolti a un pantalone). Dopo assicuratevi di lasciare il bordo finale aperto. A questo punto dovrete introdurre la vostra coda nella parte centrale del calzino tirandolo avanti e lasciando solo le punte dei capelli. Step 6: arrotolare le ciocche dei capelli intorno al calzino partendo dalle punte che andranno inserite all’interno del bordo lasciato aperto. Portare il calzino fino al principio della coda arrotolando dentro tutte le ciocche.

Una volta terminati questi step non vi resta che attendere qualche ora. Un consiglio molto utile è quello di fare questo procedimento la sera prima di andare a dormire, in questo modo durante le 6/7 ore di riposo notturno i capelli si sciugheranno bene e prenderanno accuratamente la forma desiderata.

Trascorse le ore di posa, se le ciocche saranno ben asciutte, significa che è arrivato il momento di smontare il tutto. Successivamente bisogna vaporizzare i capelli con uno spray in modo da fissare il nostro ondulato o mosso.