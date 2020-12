Sono divertenti, sono rilassanti, sono una perfetta idea regalo, insomma: le bath bomb hanno tutto quello di cui avete bisogno in questo periodo. Molti però non sanno che queste piccole sorprese da bagno frizzanti sono anche facilissime da fare in casa: bastano pochi ingredienti, molti dei quali saranno già presenti nelle nostre dispende, e hanno un costo contenuto.

Cosa serve per fare le bath bomb a casa

Ingredienti per 6 stampini (80-90 grammi):

200 grammi di bicarbonato di sodio

100 grammi di amido di mais (maizena)

100 grammi di acido citrico

30 gocce di olio essenziale a piacere

1 cucchiaino di olio d’oliva

Cacao in polvere, curcuma, cannella o coloranti naturali

Cosa servirà:

1 tazzina da caffè

1 bacchetta di legno o 1 cucchiaio di legno

1 ciotola capiente

1 cucchiaino

1 peso (dizionario, pacco di pasta o di riso)

1 spruzzino con acqua

1 bilancia

Stampi (involucri di plastica, formine per il ghiaccio, barattoli dello yogurt…)

Foto Pixabay | StockSnap

Come fare le bath bomb home-made

Iniziate mescolando in una ciotola di vetro il bicarbonato di sodio con l’acido citrico (generalmente venduto in granuli in farmacia) e l’amido di mais (o maizena). Proseguite quindi unendo in una tazzina un cucchiaino d’olio di oliva a 30 gocce dell’olio essenziale che preferite.

Adesso gli ingredienti secchi (acido citrico, amido e bicarbonato) potranno essere uniti con l’olio profumato ottenuto: dopo averli incorporati, iniziate a spruzzare dell’acqua nella ciotola con un nebulizzatore.

Se volete ottenere delle bath bomb colorate, ora potrete unire il colorante: un paio di cucchiaini di curcuma, del cacao o della cannella, oppure poche gocce di colorante alimentare. Potreste anche aggiungere dei brillantini o fiori eduli essiccati.

Pixabay | StockSnap

Quando il composto si sarà amalgamato completamente e sarà diventato “lavorabile” (umido ma non troppo, altrimenti la vostra bath bomb inizierà a frizzare ancor prima di essere stata lanciata in acqua), si potrà trasferire negli stampini, meglio se di silicone. In alternativa, anche dei vasetti di yogurt vuoti (e ben puliti) o qualsiasi altro contenitore di plastica non rigida andrà benissimo.

Dopo aver pressato bene la vostra pasta negli stampi, adagiatele su un ripiano con un peso sopra (qualche libro o un soprammobile) e lasciatele riposare per un paio d’ore. Una volta che si saranno solidificate, potrete estrarre dagli stampi le vostre bath bomb.

Lasciatele asciugare ancora almeno per un’intera giornata prima di utilizzarle o di confezionarle per regalarle.