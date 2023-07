Come farcire i pomodori per un piatto freddo adatto all’estate: ricetta lampo gustosissima

I pomodori farciti sono in grado di rinfrescare anche le giornate più calde. Ecco quali sono i passi da seguire per prepararli.

Mettersi ai fornelli in piena estate non è molto divertente. Il calore del fuoco, unito a quello già presente in casa, può scoraggiare anche i cuochi più esperti. Fortunatamente, ci sono delle ricette che non hanno bisogno di cottura. Sono semplici da preparare, buonissime da gustare e decisamente rinfrescanti.

Una particolarmente apprezzata è quella dei pomodori farciti. A una prima lettura, è facile pensare ai pomodori di riso, ma si tratta di un piatto completamente diverso. Bastano solo 5 minuti per portare a termine la preparazione e il costo è compatibile con ogni stile di vita. Con questo piatto sarà possibile regalare alla propria famiglia una pietanza alternativa, colorata e saporita. Anche i più piccoli l’adoreranno.

Un piatto fresco e insostituibile: ecco come preparare i pomodori farciti

I pomodori sono molto versatili. Si possono usare da soli o in aggiunta ad altri alimenti. Inoltre, le numerose tipologie presenti permettono di sfruttare le diverse caratteristiche per realizzare ricette sorprendenti. In questo caso, l’obiettivo è quello di preparare un piatto fresco, che doni un po’ di leggerezza ai caldi pranzi estivi. Gli ingredienti si amalgameranno perfettamente tra loro, dando vita a un gusto equilibrato e indimenticabile.

Ingredienti

8 pomodori;

200 g di formaggio fresco spalmabile;

100 g di tonno sgocciolato;

50 g di rucola;

Succo di limone;

Pepe nero;

Olio extravergine d’oliva;

Sale.

Procedimento

I pomodori, dopo un’accurata pulizia, vanno privati della parte superiore. Con l’ausilio di un cucchiaino o di uno strumento apposito, devono essere svuotati dei semi e della polpa. Dopo averli conditi con una manciata di sale e un goccio di olio extravergine di oliva, si può procedere con il formaggio spalmabile.

Esso va inserito in un recipiente, in modo da poter aggiungere i 100 g di tonno sgocciolato, la rucola, il succo di limone, e una piccola quantità di pepe nero. Bisogna amalgamare tutti gli ingredienti con cura, fino a ottenere un composto morbido e facile da distribuire. A questo punto, è possibile farcire i pomodori con la crema realizzata.

Possono essere consumati subito, però, 15 minuti in frigorifero conferiranno loro un sapore ancora più gustoso. Si consiglia di non superare i 2-3 giorni di conservazione e di non lasciarli in ambienti caldi per non rischiare di rovinarli. Ovviamente, seguendo questa ricetta, si possono realizzare anche tante altre varianti. Basterà aggiungere o togliere ingredienti per sperimentare sapori totalmente nuovi.