Come far ricrescere una frangetta che ci ha stancato

La frangia può essere davvero intrigante, che si tratti di un caschetto con frangia smussata o di una frangia piena con tanto di capelli lunghi. Ma è altrettanto vero che la fase di crescita può essere a dir poco frustrante, con questa frangetta che non sta mai a posto! Ma non preoccupatevi, perché ci sono alcuni semplicissimi trucchi per sfruttare al meglio la fase di crescita della frangia, in attesa del prossimo cambio look. Noi ve ne sveliamo alcuni.

Frangia a tenda: perfetta per chi ha i capelli lunghi

Non c’è dubbio che la frangia a tenda sia la più semplice da modellare, soprattutto se avete i capelli lunghi. Infatti, una frangia di media lunghezza permette di essere asciugata e modellata facilmente con il phon: basterà munirsi di una spazzola rotonda di media grandezza e una mousse leggera per fissare l’apertura della frangia e tenere le ciocche lontane dal viso. Finite con una lacca a tenuta media e il gioco è fatto!

Foto Getty Images | Allegri

Frangia piena: un trucco per dare ancora più volume

Cosa c’è di meglio di una bella frangia piena in attesa del nostro prossimo cambio look? Per un effetto ancora più volumizzante, gli esperti consigliano di inumidire leggermente le ciocche laterali, spingendole all’interno, per riempire la frangia, e aggiungendo un po’ di gel su entrambi i lati. Infine, lisciate la frangia con un pettine a denti fini e accompagnate le lunghezze dietro le orecchie. Lasciate asciugare i capelli all’aria e la vostra frangetta sarà diventata una quasi perfetta frangia piena.

Foto Getty Images | Venturelli

Frangia laterale: bastano un paio di forcine!

L’opzione migliore per la frangia laterale spazzata è appuntare le estremità per mantenere il flusso naturale del vostro ciuffo. Aiutatevi con uno spray texturizzante, che dona volume e aiuta a fissarne la forma. Quindi, usando le dita, arrotolate i capelli dalla parte del viso e fissate le estremità con le forcine.

Foto Getty Images | Pimentel

Riccia? l’importante è che sia morbida e lucente!

La frangia riccia è davvero intrigante, tuttavia rischia di crescere in modo goffo se i capelli non sono stati tagliati correttamente. Se non avete tempo per un taglio o semplicemente volete lasciare che la frangia cresca ancora un po’, vi consigliamo di dare alla vostra frangia un aspetto ancora più morbido, aiutandovi con una crema idrante e un siero brillante che doni lucentezza ai capelli.