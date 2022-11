Come eliminare le etichette dai barattoli in vetro velocemente

Ammettetelo: anche voi, almeno una volta nella vita, vi siete imbattute in fastidiose etichette da staccare dai barattoli di vetro, spesso senza saper come fare. Ci sono piccoli trucchi che permettono di rimuoverle velocemente e ora andiamo a scoprirli insieme!

Etichette sui barattoli di vetro: niente più incubi, ecco come eliminarle!

Foto Pixabay | HealthKindness – Barattoli di vetro

Da oggi togliere le fastidiose etichette dai barattoli di vetro non sarà più un lavoro faticoso! Bastano pochi semplici passaggi per farlo e molti non conoscono il trucco.

Anzitutto occorre bagnare bene l’etichetta con una miscela metà acqua e metà aceto. Dopo aver fatto questa operazione, in una bacinella posizionate il barattolo e ricoprite l’etichetta (ben bagnata) con dell’olio di semi e aspettate. Il nostro consiglio è lasciare agire l’olio (che rende più agevole la rimozione della colla) per diverse ore, meglio se un’intera notte.

In caso di etichette “ostinate”, ripetete la procedura un’altra volta e lasciate agire per altrettanto tempo, infine lavate bene i barattoli di vetro con acqua e detersivo per i piatti et voilà! Il gioco è fatto”

I barattoli di vetro sono perfetti per conservare confetture, cibi sottolio e sottaceto (in caso di conserve ricordate come sterilizzare i vasetti), e spesso ci capita di trovarne davvero di deliziosi al supermercato. Una volta svuotati, vorremmo tenerli per riutilizzarli in dispensa, ma possono anche rivelarsi graziosi elementi di decorazione per la cucina e, perché no, regali originali da fare alle nostre amiche!

Ecco perché sapere come eliminare le etichette dai barattoli di vetro può rivelarsi davvero prezioso per non rinunciare a tenerli anche dopo aver consumato i prodotti che contenevano al momento dell’acquisto!

Avete mai provato a decorarli a mano o a riempirli di caramelle coloratissime e golose? Potete anche inserire all’interno dei curiosi oggetti per renderli ancora più particolari se volete usarli come abbellimento per la vostra casa, e qui trovate tante idee su come decorare un barattolo di vetro alla perfezione! Siamo certe che una volta fatto, non potrete più smettere di riciclare i vostri barattoli di vetro in modo creativo…