Negli ultimi anni abbiamo riscoperto il potere dei completi coordinati. In particolare, con l’arrivo della bella stagione, il desiderio di utilizzare stampe super colorate e mixarle tra loro è sempre più forte. Il mix and match, infatti, anche quest’anno va molto di moda. Questo Zara lo sa bene è infatti nella sua nuova collezione ha proposto tantissimi capi, in puro stile anni ’70, iper colorati e dalle fantasie psichedeliche e floreali.

Sfavillanti 70s: i look di Zara da acquistare

Dai coordinati con camice svolazzanti e gonne a tubino ai pantaloni a zampa, ecco quali sono i look della nuova collezione psichedelica di Zara da acquistare assolutamente

Camicetta asimmetrica e pantalone skinny mix and match

Il primo look che vi proponiamo è caratterizzato da una camicetta con maniche lunghe e orlo asimmetrico. La particolarità sta tutta nella stampa, decisamente anni ’70, rosa e bianca. A questo capo è abbinato un pantalone skinny sui toni del giallo e del verde a vita alta. Anche qui, la stampa psichedelica è la vera protagonista dell’outfit.

Camicetta scollata e pantaloni flare, Zara adora gli anni ’70

Zara gioca con le fantasie anni ’70 su capi di tendenza per la primavera/estate 2021, ovvero camicette scollate e pantaloni leggermente a zampa. La camicia, in particolare, è caratterizzata da una fantasia astratta e floreale sui toni del rosa e dell’arancione. Inoltre, questo capo è venduto con una fascia per capelli coordinata e davvero super cool. Passando ai pantaloni, il modello proposto è largo sulle caviglie, seguendo le tendenze di stagione, a vita alta con maxi stampa floreale nelle nuance del rosa, arancione, giallo e una punta di blu notte.

Completo sui toni del blu, viva il mix and match

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: il mix and match è una super tendenza di stagione. Infatti, il completo Zara composto da camicetta con fantasia floreale sui toni del blu, venduto con un pratico necessarie della stessa fantasia, e bermuda a vita alta super comodi e perfetti per una giornata al mare o al parco. Entrambi i capi, come in foto, possono essere abbinati in modo stravagante anche ad altri pezzi della nuova collezione di Zara.

Gonna a matita e camicetta, grande classico dalle fantasie psichedeliche

Questa collezione sprizza 70s da tutti i pori. Questo abbinamento, ad esempio, composto da camicetta sulle tonalità del blu con stampa floreale è abbinata ad una gonna a matita in misto lino in una fantasia super anni ’70 sulle tonalità del rosa, rosso e viola. Un mix and match davvero incredibile, perfetto per un aperitivo in spiaggia o dove più preferite.

Minigonna e camicetta bianca, look extra firmato Zara, ma non troppo

Se vi siete innamorate della collezione di Zara, ma tutto questo mix and match vi spaventa, il brand ha comunque una proposta giusta per voi. Infatti, tutti i capi della collezione, possono essere abbinati a capi più sobri e semplici, come in questo caso, dove un minigonna a stampa floreale gialla e verde e perfettamente abbinata ad una maxi camicia bianca super fresca e ideale per la bella stagione.