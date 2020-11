Come copiare i look di Meghan Markle: i 7 capi immancabili

Amante dei jeans, delle borse a mano e delle mise monocromatiche, Meghan Markle è considerata una delle icone di stile più imitate del nostro secolo, senza nulla da invidiare alla cognata Kate Middleton. Se anche voi siete ossessionate dai look della Duchessa di Sussex, ecco i 7 capi che non potete non avere nel vostro guardaroba.

I jeans strappati

Indossati in diverse occasioni, i jeans preferiti di Meghan Markle sono caratterizzati da denim leggero, taglio skinny e strappi sulle ginocchia. Confortevoli, casual e, se abbinati a una camicia bianca, persino chic.

Orecchini di diamante

Il trucco per illuminare un abito? Gli orecchini di diamante sono un “must” della Duchessa di Sussex, che li indossa spesso insieme ad abiti, ma anche a jeans e camicia, per dare un tocco glamour a qualsiasi outfit.

Una borsa a mano

Impeccabile non solo per gli abiti dal design raffinato, ma anche per gli accessori coordinati, Meghan Markle ha una vera e propria predilezione per le borse. Indossate quasi sempre tono su tono, tra le borse predilette della duchessa, oltre a quelle a tracolla, ci sono anche quelle con manico per dare un tocco in più anche ai look più casual.

Abiti leggeri

Amante dei vestiti leggeri e svolazzanti, Meghan Markle tende a oscillare tra abiti-camicia, abiti da tè e rigorosi abiti in tinta unita. Sceglietene uno dal vostro guardaroba e abbinatelo, come la duchessa di Sussex, a un semplice paio di décolleté.

Un look professionale

Colori a blocchi, linee semplici e tessuti robusti, agli eventi ufficiali Meghan Markle deve avere un aspetto modesto e professionale. In queste occasioni, la duchessa predilige ensemble dello stesso colore dalla testa ai piedi, con accessori coordinati, che contribuiscono ad allungare la silhouette.

La perfetta camicia bianca

Un capo che non può mai mancare nel guardaroba della duchessa di Sussex è una camicia bianca. Leggermente oversize e con colletto elegante, la duchessa è una fan delle camicie, che abbina sempre a semplici jeans o pantaloni eleganti per un look casual e raffinato allo stesso tempo.

Le classiche décolleté

Ultime ma sicuramente non meno importanti sono le classiche décolleté amatissime da Meghan. Se in passato Kate Middleton appariva spesso con ballerine o tacchi bassi, la Duchessa di Sussex ha da subito mosso i primi passi a Buckingham Palace sui tacchi alti. Abbinate a qualsiasi look, le vertiginose décolleté sono la firma più riconoscibile dello stile Meghan Markle.