Come conquistare ogni tipologia di uomo, anche gli stronzi

Come conquistare ogni tipologia di uomo, stronzi compresi? Forse vi sarà capitato di perdere la testa per un vero “osso duro”, uno di quei bad boys così sfuggenti da farvi correre sul filo del carpe diem e farvi arrovellare alla ricerca di una risposta alla domanda delle domande. Quale miglior modo per chiudere in bellezza un corteggiamento? Ecco una ricetta (breve) con gli ingredienti chiave per far cascare chiunque ai vostri piedi… tenendo bene a mente i tipi da evitare!

Come conquistare ogni tipo di uomo: le regole da non perdere…

La prima regola per conquistare un uomo? No, non è una delle frasi romantiche che immaginereste per un principe azzurro. Indipendentemente dal tipo che avete di fronte, è essere voi stesse. Non cercate di strafare o di mostrarvi per ciò che non siete: l’apparenza, si sa, ha la stessa durata di un castello di sabbia…

Secondo ingrediente chiave per avere successo, anche con uno stronzo in piena regola (di quelli che “in amore vince chi fugge“), è adottare la sua stessa tattica: fatevi attendere e… desiderare!

La chiave del successo può essere anche in un messaggino sul telefono… Spunta blu? Bene, avete visualizzato ma passate oltre, non avere risposta immediata li farà letteralmente impazzire! E funziona sempre, come il rimedio della nonna…

Sguardo dritto e zero esitazioni. Gli uomini, anche i più difficili, amano sentirsi “presi” in una trappola di passione e cosa c’è di meglio di un segnale di intesa che passa per gli occhi? Non abbiate paura di osare, neanche con la vostra femminilità! Per conquistare un uomo insicuro, invece…