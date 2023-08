Come capire se un biglietto del gratta e vinci è vincente? I tabaccai svelano un trucco infallibile

Il sogno di tutti è di vincere al Gratta e Vinci: e se ci fosse un modo per riconoscere quelli vincenti? Il trucco svelato dai tabaccai.

Molte persone sono appassionate di gioco e soprattutto di gratta e vinci: c’è chi li acquista regolarmente (anche tutti i giorni o una volta alla settimana) e chi invece solo in occasioni specifiche (ad esempio in autogrill, in vacanza o a Natale). Una curiosità che però sarà sorta a tutti riguarda la possibilità di individuare e riconoscere il gratta e vinci vincente.

Anche se ci fosse il modo per riconoscere il gratta e vinci vincente, di regola il gioco, come ogni altra dipendenza (alcol, fumo), va gestito con consapevolezza in modo da non rovinare la vita. Oltre un milione di italiani, purtroppo, lottano contro la ludopatia (intesa come dipendenza da gioco d’azzardo come le “macchinette” o le scommesse o i gratta e vinci), non riuscendo più a smettere e spendendo tutti i loro soldi (a volte anche indebitandosi), rischiando di perdere le redini della loro vita e causando preoccupazione nei familiari.

Come capire se un gratta e vinci è vincente? Lo svelano i tabaccai

I gratta e vinci fanno entrare in un loop in cui, se si perde, si tenta in tutti i modi di vincere; se si vince (anche pochi soldi), si vuol continuare a sfidare la fortuna e tentare ancora di vincere. Spesso i più accaniti al gioco (ma anche chi gioca di rado), cercano di riconoscere il biglietto vincente scrutandolo da ogni angolazione. Alcuni studiano anche il numero di serie ma in realtà non è in questo modo che si capisce se il tagliando da grattare è quello che cambierà la vita.

La verità è che non esistono un metodo affidabile o dei trucchi per riconoscere il biglietto vincente prima di comprarlo ed è meglio diffidare da chi dice il contrario (soprattutto i ciarlatani su internet). Si può invece capire quali siano i tagliandi con maggiore probabilità di vincita. Si tratta del gratta e vinci “Super Tombola” che costa 5 euro e le cui vincite vanno da un minimo di 5 euro ad un massimo di 500.000 euro.

In circolo ci sono 2 biglietti con la vincita massima, dunque le probabilità di vittoria sono queste, né più né meno. I ciarlatani che cercano di convincere che ci siano trucchi per vincere o per capire quale gratta e vinci sia vincente, in realtà stanno solo imbrogliando e dicendo il falso. D’altronde, sarebbe bello saperlo ma, giocando responsabilmente e senza entrare in fissa, il gratta e vinci è un gioco divertente proprio per la suspence e la speranza che si creano mentre si sta grattando.