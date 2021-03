Come bloccare i gruppi spam su Instagram

Se ultimamente avete notato una crescente richiesta di gruppi spam sul vostro profilo Instagram, sappiate che non siete i soli. Da ormai qualche settimana, moltissimi utenti Instagram lamentano un intasamento della cartella dei messaggi privati, improvvisamente oberata da chat di gruppo spam. I messaggi molesti che affollano il direct di Instagram offrono le classiche offerte imperdibili per promuovere prodotti o aumentare la base di follower, con lo scopo di traghettarvi su siti non sicuri e magari sottrarvi dati sensibili. Vediamo, dunque, chi si cela dietro i gruppi spam e come liberarsene.

Chi si nasconde dietro i gruppi spam

Che vi promettano sconti improbabili o premi da sogno, non lasciatevi abbindolare. Infatti, dietro questi messaggi, si nascondono per la maggiore degli account bot. Cosa sono gli account bot? Non si tratta di persone fisiche, quanto di software che possono prendere in gestione un profilo Instagram automatizzandone alcune interazioni. L’obiettivo è quello di diffondere offerte commerciali o, in altri casi, materiale pornografico, sui quali è sconsigliato cliccare per evitare di incorrere in virus.

Account professionali: come bloccare i gruppi spam

Come liberarsene? La buona notizia è che, se siete in possesso di un account professionale, quindi pubblico, potete arginare questo fastidioso fenomeno, seguendo alcuni semplici passaggi. Dalla pagine del vostro account, cliccare sulle tre barre orizzontali in alto a destra, andate su “impostazioni“, poi “privacy” e, infine, su “messaggi“. Una volta approdati nella sezione, selezionate “solo le persone che segui” sotto “consenti agli altri di aggiungerti ai gruppi”. In questo modo, utenti sconosciuti o bot non saranno più in grado di aggiungervi a chat di gruppo, ma potranno solo mandarvi messaggi individuali.

Account normali: come silenziare le notifiche dei gruppi

Nel caso in cui il vostro account non sia impostato come “professionale”, non vi sarà possibile arginare il fenomeno. Ma potete silenziare le notifiche dei gruppo spam. Vi basterà aprire la sezione notifiche, entrare nei messaggi in direct e spuntate il “no” relativo alle richieste di gruppi. Naturalmente non si tratta di una soluzione definitiva, ma vi eviterà almeno il fastidio di ricevere continuamente notifiche moleste.