Da quasi un mese, Kamala Harris è diventata la donna più potente degli Stati Uniti. È la prima vice presidente della storia americana, ma non solo. L’ex senatrice della California ha più volte dimostrato di essere una donna piena di energie: divisa tra manifestazioni e tavoli del potere, vicina ai cittadini per sostenere battaglie o in piedi davanti al leggio delle più importanti conferenze internazionali.

Come fa? Lo dice lei stessa: Kamala Harris ha tre strategie vincenti per aumentare la propria forza, sia fisica che mentale. Eccole.

Kamala inizia la giornata piena di forza

Kamala Harris ha rivelato di iniziare le sue mattine con un allenamento: “Mi alleno ogi mattina, indipendentemente da quanto ho dormito. È il miglior modo di iniziare la giornata”, aveva rivelato a Barack Obama in una clip nel settembre 2020.

Leggi anche Anticipazioni oroscopo di domani 10 febbraio: Ariete in cima

Durante la campagna elettorale è stata avvistata fare jogging e sempre in settmbre aveva raccontato all’ex presidente Obama di quanto stesse soffrendo per la chiusura delle palestre, come tutte noi.

Kamala usa i fornelli come una terapia

Ovviamente, il fitness va a braccetto con l’alimentazione. Anche in questo risiede il segreto della forza di Kamala Harris. La vice Usa, infatti, ha rivelato in un video dove era alle prese con le pentole al fianco di Mindy Kaling che la cucina per lei è una forma di terapia.

“Tutto può sembrare una follia, posso prendere sei aerei in una settimana, ma cucinare la cena della domenica per la famiglia mi rimette subito in sesto”, aveva raccontato a The Cut nel 2018. “Mentre cucino, lascio perdere tutto il resto della mia vita”. Kamala Harris ama così tanto la sua cucina, che a quanto pare ha anche una sconfinata collezione di libri sul tema.

Non si sente in colpa quando si prende cura di sé stessa

È un problema piuttosto comune tra le donne in carriera, purtroppo. Quello del senso di colpa di mettersi al primo posto ogni tanto. Kamala Harris, però, sa che è un bene ritagliarsi dello spazio per sé stesse. La neo eletta vice presidente, infatti, ha delle routine quotidiane per mantenere corpo e mente rilassati.

“Bisogna prendersi cura di sé. Se mi alleno, se mangio sano, mi sto viziando? Assolutamente no, si chiama nutrire il proprio corpo… e non ha nulla a che fare con l’immagine o con il lusso”, ha spiegato.