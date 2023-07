Come applicare il fondotinta in maniera impeccabile: blender, brush o mani, quale scegliere?

Il fondotinta può essere applicato in modi diversi. Ciò influenza il risultato finale. Ecco tutte le alternative.

Il fondotinta rappresenta un prodotto infallibile per creare una base uniforme e armoniosa. Solitamente, viene applicato per coprire le imperfezioni, però, i suoi usi sono molteplici. In commercio, ci sono tantissime varianti. Oltre a scegliere la tonalità che più si avvicina al proprio incarnato, è anche possibile optare per formulazioni in crema o in polvere. Tutto dipende dalle caratteristiche della propria pelle.

Non sempre, però, trovare il cosmetico giusto significa ottenere il risultato desiderato. Quando si comincia a usare il fondotinta, infatti, è fondamentale anche fare attenzione alla sua stesura. Le numerose tecniche presenti sono in grado di incidere profondamente sull’aspetto complessivo. Le persone tendono a usare un pennello, una spugnetta o addirittura le mani. Ecco quali sono le indicazioni da seguire per non sbagliare.

I diversi modi per applicare il fondotinta: come scegliere quello più adatto

Rinunciare al fondotinta non è consigliabile. Consente al make up di aderire alla pelle e dona al viso un aspetto uniforme e luminoso. Quando si è a casa, da sole, e magari si ha anche poco tempo a disposizione, si tende ad applicarlo con ciò che c’è nell’armadietto dei trucchi. Pennelli, beauty blender e mani, però, non sono intercambiabili.

Per raggiungere un risultato ottimale, niente dovrebbe essere lasciato al caso. Lo strumento utilizzato è legato a un aspetto davvero importante: la copertura. Alcune donne, a causa di alcune imperfezioni, potrebbero voler ottenere un effetto più marcato, mentre altre, non volendo appesantire troppo il viso, potrebbero preferire una texture più leggera.

I pennelli sono perfetti per chi ha bisogno di nascondere macchie, cicatrici da acne e brufoli. Le setole morbide, infatti, non assorbono il prodotto, ma aiutano a stenderlo in modo uniforme e compatto. Bisogna fare molta attenzione durante questa fase perché passaggi bruschi o irregolari potrebbero lasciare delle antiestetiche sfumature. L’incarnato dovrà apparire il più uniforme possibile.

Le beauty blender, al contrario, sono adatte a chi desidera una copertura media. Questo consente di ottenere un risultato più naturale senza, però, dare vita al tanto temuto “mascherone”. Andrebbero lavate dopo ogni applicazione per rimuovere il prodotto in eccesso e per non compromettere l’igiene del viso. È fondamentale sceglierne un tipo di buona qualità, dalla consistenza morbida e delicata. Prima dell’utilizzo, possono anche essere inumidite con dell’acqua.

Le mani sono, da sempre, oggetto di discussione. Alcuni truccatori professionisti ritengono che non vadano utilizzate, mentre altri sono convinti che, in alcune occasioni, possano aiutare nella stesura del trucco. In effetti, si rivelano vincenti per le persone che vogliono usare il fondotinta senza appesantire la pelle. Si avrà un effetto delicato e luminoso, del tutto in linea con il proprio tono.