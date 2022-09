Scuola, zaino troppo pesante? Ecco come alleggerirlo

Lo zaino per la scuola è troppo pesante? Tutte le mamme e i papà che hanno figli in età scolare sanno che esistono tantissimi tipi e modelli, ma è fondamentale ridurre il peso per evitare problemi alla schiena e al resto del corpo. Ecco tutto quello che c’è da fare per renderne meno faticoso il trasporto dello zaino a scuola: tutti i consigli per alleggerirlo!

Come alleggerire lo zaino scuola in 3 semplici mosse

Foto Pixabay | Wokandapix

Bastano soltanto 3 mosse per alleggerire lo zaino o la cartella scuola (a partire dalla scelta del modello):

Anzitutto scegliere un modello con bretelle robuste, ben imbottite e larghe.

con bretelle robuste, ben imbottite e larghe. Sistemare l’altezza dello zaino in modo che l’area di appoggio posteriore (quella in gommapiuma) combaci con la parte media della schiena.

Portare solo il materiale necessario a scuola, avendo cura di distribuire libri e quaderni in modo adeguato all’interno: quelli più pesanti andranno messi verso l’area di appoggio dello zaino (quella a contatto con la schiena).

I medici suggeriscono un peso medio di circa 4 kg, ma gli zaini dei nostri ragazzi e dei nostri bambini spesso sforano (e di molto) questa soglia. Abbattere del tutto il carico sulla schiena si può: mai provato un trolley? Potrebbe essere la soluzione perfetta se proprio non si riesce ad alleggerire lo zaino scuola con le 3 mosse che vi abbiamo indicato poco sopra…