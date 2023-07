Come abituarsi gradualmente all’acqua fredda al mare (non devi per forza tuffarti subito)

Entrare in acqua con un tuffo improvviso è sconsigliato. C’è una tecnica efficace per evitare qualsiasi problema.

Non c’è niente di più bello di un tuffo al mare in una giornata calda. L’acqua fresca è in grado di abbassare la temperatura corporea e di regalare un sollievo immediato. Entrare in un solo colpo, però, non è consigliato. Gli esperti raccomandano di procedere con cautela, soprattutto per evitare il possibile shock termico e l’eventuale congestione.

Le tecniche usate per raggiungere l’obiettivo sono tra le più varie. Ognuno può utilizzare il metodo che preferisce, però, ci sono dei piccoli accorgimenti da adottare per rendere l’esperienza divertente e poco invasiva.

Come entrare in acqua evitando lo shock termico: i passi da seguire

Le ore trascorse sotto al sole necessitano di alcune pause per essere tollerate. Il caldo incessante degli ultimi giorni, infatti, non deve essere sottovalutato. È fondamentale prendersi cura del proprio corpo per mantenere la temperatura interna a un livello accettabile.

Quando si fa il bagno al mare, si consiglia di entrare in acqua lentamente. I primi passi servono per rendersi conto di quanto, effettivamente, sia fredda l’acqua. L’istinto iniziale sarà quello di tirarsi indietro, però, basteranno pochi secondi per iniziare ad abituarsi. A mano a mano che si avanzerà, il proprio corpo si sentirà sempre più a suo agio. È importante bagnare le diverse zone del corpo con le mani, evitando di rimanere fermi troppo a lungo. Testa, petto e gambe dovrebbero avere la precedenza.

Il movimento aiuta a rendere meno traumatico il contatto con il freddo. Se la situazione è insopportabile, gli esperti consigliano di sopportare per un minuto e di uscire. Dopo aver ripetuto più volte questo passaggio, non ci si accorgerà neanche più del gelo.

Ovviamente, tutto questo va fatto nel rispetto del corpo e delle proprie esigenze. È inutile forzarsi e, se si dovessero avvertire dei sintomi, come vertigini, nausea e sbandamenti, si deve uscire immediatamente. Gli amici potrebbero trovare un po’ strano questo modo di entrare in acqua. La loro tendenza potrebbe essere quella di tuffarsi subito, andando incontro a un impatto improvviso con il freddo. Questa è una delle soluzioni peggiori, soprattutto se il caldo esterno è superiore a una certa soglia.

La stessa tecnica può essere usata anche per i divertenti bagni in piscina. In questo caso, però, il procedimento sarà più facile perché il gelo apparirà meno pungente e, in alcuni casi, totalmente assente.