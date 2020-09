Sapere come abbinare la gonna di pelle è fondamentale per una fashion victim; il modello si è imposto nelle nuove collezioni diventando un must have tipicamente invernale rivisitato ogni anno in forme e versioni per tutti i gusti.

Le gonne di pelle sono realizzate a oggi in forme corte più rock glam, in quelle midi plissettate o a tubino e persino nelle varianti lunghe fino alle caviglie, ma come abbinarle evitando errori fashion imperdonabili? Ecco qualche consiglio da non sottovalutare.

Come abbinare la gonna di pelle corta

Le gonne di pelle corte sono il cuore delle collezioni legate a uno stile teen e giovanile.

I modelli a tubino, nelle versioni minimal chic senza impunture a vista o con punto vita alto, sono molto belli in coordinato con capi nella stessa tonalità, soprattutto se il vostro modello è nero.

Come potrete vedere sfogliando le immagini della nostra fotogallery, felpe e maglioni neri aderenti sono la scelta ideale in abbinamento con un tubino in total black, così come camicie e pullover a collo alto.

Le gonne in toni tenui o in sfumature di marrone si prestano molto bene ad abbinamenti con maglie in nuances chiare come il rosa cipria e il beige, ma anche con modelli rossi più intriganti.

Evitate però contrasti troppo netti e soprattutto lasciate a casa gli accessori vistosi come quelli con le borchie: la gonna di pelle è un capo dal mood molto deciso, abbinarne un altro altrettanto estroso avrebbe come risultato un look da dimenticare.

Come abbinare la gonna di pelle midi e lunga

Molto popolari nelle nuove collezioni le gonne di pelle midi, soprattutto nelle forme plissettate dall’allure bon ton e romantico. I modelli di questo tipo sono comparsi quest’anno sulle passerelle di Milano Moda Donna Autunno/Inverno 2015-2016, abbinati a cropped sweater – maglie corte sul punto vita -, così come a spolverini e blazer molto sfiancati.

I modelli a vita alta possono essere abbinati a maglie aderenti e body da fissare all’interno della cintura della gonna, look da completare con spolverini minimal chic o giacche di pelle dalle linee pulite.

Le gonne di pelle marrone e i modelli marsala, di grande successo in tutte le collezioni, saranno perfetti in coordinato con capi bianchi, beige o cipria, tinte da sfruttare anche per le scarpe e le borse.

A chi preferisce uno stile sporty chic grintoso consigliamo gonne di pelle lunghe da indossare con sneakers e felpe con stampa per creare coordinati che non passino inosservati.

Date uno sguardo ai look che abbiamo selezionato nelle immagini della nostra fotogallery, qual è quello ideale per voi?