Colpi di sole naturalissimi e luminosi, puoi dire addio al parrucchiere: te li fai in casa, risultato setoso e senza crespo

Le classiche tinte oltre ad andare ad aggredire i capelli con le sostanze chimiche sono anche una notevole spesa per il portafoglio. Con il tempo e i lavaggi tendono infatti a perdere intensità e vanno ripetute più volte durante l’anno.

Per non danneggiare i capelli e ottenere un effetto di schiaritura come dal parrucchiere è possibile utilizzare una serie di trattamenti naturali da preparare senza sforzo in casa.

Come schiarire i capelli in modo naturale

Utilizzando ingredienti semplici e facili da reperire è possibile ottenere un effetto di schiaritura dei capelli decisamente naturale, si andrà infatti a enfatizzare le sfumature più chiare della propria chioma senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Tra i metodi naturali più conosciuti e più facili da praticare è quello di utilizzare un infuso concentrato di camomilla, da applicare direttamente sui capelli. Il tutto va lasciato in posa per 30 minuti.

Restando in cucina è possibile trovare numerosi ingredienti utili per la schiaritura dei capelli. Utilizzando miele, cannella e olio d’oliva si può creare una maschera per capelli in grado di schiarire, profumare e idratare i capelli. In questo caso la maschera può restare in posa anche diverse ore o, se si desidera un effetto più intenso, tutta la notte.

Anche il limone è un ottimo alleato per creare dei naturali colpi di sole sulla chioma. Basterà spremere il succo di un limone da diluire in acqua e applicare sui capelli prima di esporsi al sole. L’aceto di mele diluito in acqua può essere applicato sui capelli per schiarirli in modo naturale. L’aceto oltre a schiarire elimina il grasso in eccesso dal cuoio capelluto.

Se si è alla ricerca di un risultato più duraturo ed evidente è possibile combinare insieme bicarbonato di sodio e acqua ossigenata. Non si tratta ovviamente di una soluzione naturale al cento per ceto naturale, va quindi utilizzato con parsimonia così da evitare di danneggiare i capelli.

In estate la soluzione più naturale e pratica che si possa utilizzare per schiarire i capelli , banalmente, andare al mare. L’acqua di mare è infatti ottima per creare dei naturali colpi di sole sulla chioma, sopratutto se combinata con l’esposizione ai raggi solari. Questi infatti agiscono sulla chioma tramite foto-ossidazione dovuta ai raggi UVA/UVB. Anche in questo caso è bene prendere le dovute accortezze per poter protegger i capelli dall’esposizione duratura ai raggi solari.