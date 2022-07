I 4 colori della personalità e cosa significano

4 colori della personalità rivelano l’essenza della nostra identità, del nostro carattere e del nostro rapporto con gli altri e il mondo. Frutto di una teoria che punta a focalizzare il carattere in base al colore, racconta molto di quello che siamo e di qual è il nostro approccio alla vita: scopriamoli tutti!

Quali sono i 4 colori della personalità e il loro significato

I colori della personalità (da non confondere con i colori preferiti) a sono 4 e indicano altrettanti caratteri e modi di vivere l’esistenza e il rapporto con gli altri. Scopriamo subito quali sono e il loro significato, così da capire quello che più ci rappresenta!

Rosso

Il rosso rappresenta una personalità dominante, pronta all’azione e a tuffarsi in nuove avventure, sicura di sé e certa di riuscire a ottenere il risultato sperato. Occhio però: questo colore racconta anche di un carattere facile ad “accendersi” e talvolta arrogante…

Blu

Il blu rappresenta una personalità incline alla riflessione interiore profonda, introspettiva e ancorata alla razionalità. Anche in questo caso, c’è un’altra faccia della medaglia: il blu potrebbe tendere a isolarsi dal resto del mondo, persino a incupirsi a seconda degli eventi…

Giallo

Il giallo, colore della luce per eccellenza, è simbolo di una personalità solare e inclusiva, estroversa e particolarmente altruista. Ma quel che luccica non è tutto oro: questo colore indica anche un carattere facilmente incline alla noia, bisognoso di continui stimoli dal punto di vista sentimentale, professionale e… sessuale.

Verde

Il verde rappresenta una personalità sensibile e romantica, anche molto paziente. La dolcezza è il tratto distintivo di questa personalità, ma anche in questo caso c’è un “contro”: questo colore indica anche il carattere di chi non riesce a decidere velocemente in situazioni di difficoltà, con il risultato di una scarsa prontezza d’azione e facili rinunce….

Tutto chiaro? Se volete saperne di più, perché non provare un veloce test per capire il colore della vostra personalità?