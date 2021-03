Che siate degli amanti del design o degli esperti in astrologia, poco importa. Quando vi accingete a dipingere una parete di casa, dovete tenere in conto molti fattori. Primo fra tutti, la sensazione di benessere che quel particolare colore vi procura o meno. Così, quando non possiamo affidarci ad altra guida che a quella delle stelle, ecco che i segni zodiacali accorrono in nostro aiuto, guidandoci alla scelta del colore, sulla base delle caratteristiche del nostro segno.

I colori dei segni d’acqua

I segni d’acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci. Le persone che appartengono ai segni d’acqua sono tendenzialmente intuitive, emotive, sensibili e ricettive rispetto a quanto accade intorno a loro. Preferiscono affidarsi alle loro emozioni, piuttosto che al ragionamento e alla logica.

Cancro: bianco fedele

Il Cancro, il segno più fedele, intuitivo, e premuroso delle Zodiaco, cerca l’affidabilità del colore, ma anche la sua forza silenziosa, come il bianco che regna sovrano e incontrastato nel mondo naturale dei ghiacci.

Scorpione: nero elegante

Quale miglior colore per lo Scorpione del nero? Aggressivo, potente, ma anche incredibilmente elegante, il nero è la tonalità perfetta per imprimere personalità a uno spazio. Bisogna sapere osare, come soltanto gli Scorpione riescono a fare.

Pesci: grigio tortora

Il segno dei Pesci, il romantico dello Zodiaco, è attratto da un ideale di armonia ed equilibrio, come riescono a trasmettere non solo i colori pastello come il verde acqua o il turchese, ma anche il grigio con la sua delicata tonalità neutra, che si sposa con qualsiasi altro colore.

I colori dei segni di fuoco

I segni di fuoco sono Ariete, Leone, Sagittario. Le persone che appartengono a questi segni sono tendenzialmente impetuose, focose, appassionate e difficilmente si adeguano alle regole e alle norme della società

Ariete: arancione sferzante

Per il segno dello Zodiaco più energico e vitale, non potevamo che scegliere l’arancione, il colore vitaminico per eccellenza, in grado di energizzare anche l’ambiente più spoglio. Ci vuole coraggio, ma il segno dell’Ariete ne ha molto!

Leone: giallo savana

Il giallo è il colore della savana, come dello splendido manto del leone. Caldo, luminoso e rassicurante, il giallo è il colore che meglio riflette la personalità delle persone appartenenti al segno del Leone.

Sagittario: rosso fuoco

Ottimista, generoso ed entusiasta, ma anche appassionato e impetuoso, le persone del Sagittario sono decisamente affascinate dal colore rosso, l’emblema dell’amore e della passione, per antonomasia.

I colori dei segni d’aria

I segni d’aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario. Appartengono ai segni d’aria le persone spensierate e brillanti, in altre parole i pensatori e i sognatori, coloro che amano viaggiare tra concetti astratti, che analizzano e investigano in profondità.

Gemelli: verde delicato

Sognatori, impulsivi e in cerca di significati, i Gemelli sono attratti dai verdi delicati, dai gialli freschi, ovvero da quei colori leggeri in cui perdersi con la propria immaginazione.

Bilancia: celeste astratto

Il celeste esercita una profonda e ancestrale attrazione sulle persone che appartengono al segno della Bilancia, che sono tendenzialmente equilibrate, calme e alla costante esplorazione di senso.

Acquario: colori complementari

L’Acquario, il ribello dello Zodiaco, profondo innovatore, disinteressato alle regole e irrequieto, non si accontenta di un solo colore, quanto di uno spettro di tinte e sfumature, abbinate armoniosamente tra loro per una parete ricca di personalità e carattere.

I colori dei segni di terra

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno. Chi appartiene a uno di questi segni è tendenzialmente affidabile, posato, razionale e molto testardo.

Toro: verde lussureggiante

Razionali, pratici e ben radicati al terreno, i Toro sono attratti dai colori lussureggianti, che ispirano la creatività e calmano la mente allo stesso tempo. Il colore per i Toro è un verde intenso, lussureggiante come una foresta tropicale, come una voluttuosa pianta rampicante che avvolge il tronco di un albero.

Vergine: blu marino

Affidabili e posati, i Vergine tendono ad essere attratti dalle sfumature gentili, che rievocano immagini di calma e placidità, come la distesa blu del mare d’estate.

Capricorno: marrone polveroso

Sicuri di sé, ambiziosi e pragmatici, i Capricorno sono affascinati dai colori solidi e affidabili, come il marrone o, in alcuni casi, il rosso mattone. Sono tutti colori che hanno a che fare con la terra, sono colori polverosi, che ci trasportano nello scenario di un deserto roccioso al tramonto.