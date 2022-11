Colori di tendenza 2022-2023 per stivali, stivaletti e décolleté

Questa nuova stagione invernale sarà più colorata del solito, con scarpe e abbigliamento che comprendono tutte le tonalità di tendenza, a partire dal rosa fino al fucsia, verde nelle versioni militare e smeraldo, ma anche blu e nero rock per gli amanti dei colori scuri.

Si tratta di un inverno diverso che sfida le temperature più basse a colpi di colore ed è già pronto ad affrontare tutte le festività. Quale occasione migliore per sfoggiare stivali, décolleté, mocassini, stivaletti, tronchetti in palette?

Ecco, quindi, quali sono i colori moda dell’autunno/inverno 2022-2023 da poter scegliere per le scarpe da donna.

Colori palette inverno scarpe da donna 2022-2023

Nella palette inverno per le scarpe da donna abbiamo tanti e diverse colorazioni davvero brillanti, alcune facilmente abbinabili con altre tonalità e altre perfette per realizzare outfit tono su tono.

Iniziamo con il colore Pantone, ovvero l’Abundant Green, il verde bosco e smeraldo, una tonalità intensa e satura che domina le numerose collezioni invernali già presentate in passerella.

Comunemente chiamato “verde amazon”, questa tonalità ricorda la natura fertile e lussuosa, elegante e al tempo stesso elettrizzante. È perfetto per l’abbinamento con nero, oro e argento, con toni freddi intensi o con il bianco.

Continuiamo con un altro colore di tendenza molto amato, che spicca già da alcuni mesi per sneakers e décolleté. Parliamo del fucsia, tonalità protagonista della Milano Fashion Week Autunno Inverno 2022-2023, in particolare della tonalità Rose Violet che si presenta come una colorazione fredda e al tempo stesso vivace, perfetta per creare look monocromatici, color block e outfit bicolore.

E se il Rose violet ha appassionato tutte le amanti della moda invernale, il Violet Meadow ha letteralmente stregato le under 30. Questa tonalità di viola intenso si inserisce lentamente nelle passerelle, trovandosi protagonista della London Fashion Week 2022-2023 con sfumature particolari e abbinamenti con grigio, nero o argento. Dagli outfit eleganti a quelli più sportivi, è già presente su décolleté e stivali in velluto fino al ginocchio.

Stivali e stivaletti: colori di tendenza inverno 2022-2023

Quando si parla di stivali e stivaletti, due tipologie di calzature da sempre must-have della stagione invernale, è bene saper distinguere alcune delle tonalità che si rendono protagoniste su determinati modelli; a partire dal marrone, dal caramello e dal caffè, tre sfumature di marrone selezionate in particolar modo per stivali texani e per stivaletti. Una tonalità si presenta più cremosa e chiara, un’altra più scura e intensa, mentre il caramello continua la sua ascesa conquistando anche il velluto.

Per le amanti del rosa confetto cipriato, invece, è possibile ritrovare questa tonalità su stivali fino al ginocchio o sopra il ginocchio, facilmente abbinabili.

Ma non finisce qui, perché le scarpe da donna invernali si tingono anche di mirtillo e blu notte, due tonalità che faranno impazzire tutte, ispirati all’intensità del blu e al cielo stellato. Colori freddi, perfetti per snellire il piede e rendere l’outfit più elegante, si abbinano egregiamente a colorazioni neutre come il beige, il nero e il bianco, ma anche a tonalità più classiche come viola e borgogna, oro e argento.

Immancabile il nero rock per stivaletti biker e tronchetti, un nero che molto spesso viene abbinato a dettagli in argento o in oro che donano un tocco di luce in più alla scarpa. In questo caso gli abbinamenti diventano più semplici e c’è solo l’imbarazzo della scelta quando si tratta di comporre l’outfit da indossare.

Tra tutte le colorazioni di tendenza più utilizzate in questo inverno, il nero rock rappresenta senza dubbio quella più scelta dalle donne di tutte le età, in particolare sugli stivali. Non mancano anche sneakers e décolleté realizzate in questa colorazione, caratterizzate da strass o accessori che le rendono adatte a ogni situazione.