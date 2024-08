Colorare i capelli senza tinta: il trucco che c’è (e non si vede)

Ci sono dei rimedi naturali che possono sostituire efficacemente le tinte. Ecco i migliori in circolazione.

Ci sono tante tecniche per cambiare il colore dei capelli. Basta andare da un parrucchiere qualificato per ottenere un cambiamento. I prodotti usati nei saloni di bellezza e quelli venduti dai supermercati, però, contengono tante sostanze chimiche. Questo aspetto, al giorno d’oggi, ha una risonanza maggiore rispetto al passato.

Si è più consapevoli delle conseguenze e dei danni che esse possono causare all’ambiente, al cuoio capelluto e alla chioma in generale. Per fortuna, le tinte possono essere sostituite con dei preparati naturali. Sono efficaci e apportano tanti benefici ai capelli. Essi saranno, fin da subito, più forti e voluminosi.

Tingere i capelli in modo naturale: non si vorrà più tornare indietro

Prendersi cura dei capelli è un impegno a tempo pieno. Molte persone non si accontentano di usare semplicemente lo shampoo. Vogliono modificare il loro look con una certa frequenza, senza rinunciare alla salute della chioma. Questi due aspetti non sono compatibili con le tinte chimiche. Esse, infatti, con il passare del tempo tendono a rovinare la capigliatura e a creare doppie punte.

Negli ultimi anni, si stanno diffondendo dei preparati alternativi che, con il solo uso di prodotti naturali, promettono di raggiungere il risultato desiderato. Sono tante le influencer che li mostrano orgogliosamente sui social network. Le testimonianze sono positive e la loro efficacia è comprovata.

Ovviamente, bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli. È impossibile schiarire i capelli senza decolorazione o senza ricorrere a prodotti appositi. Le tinture in questione consentono, invece, di scurire il colore iniziale, rendendo più intenso. Solitamente, si parla di uno o due toni.

Tra i metodi più diffusi ce ne è uno composto da varie erbe. Sono economiche e facile da trovare. Basta preparare un infuso con salvia, ortica, rosmarino ed equiseto di campo. Dopo averlo lasciato raffreddare, andrà applicato durante lo shampoo. In base alla situazione iniziale, l’effetto potrebbe essere visibile fin da subito. Spesso, tuttavia, servono più lavaggi per raggiungere la sfumatura giusta.

Si consiglia di abbinare l’infuso a un balsamo o a una maschera idratante. A volte, la procedura rischia di seccare un po’ i capelli. Con questo piccolo accorgimento, invece, non ci saranno problemi. In caso di dubbi, è possibile rivolgersi alla propria erboristeria di fiducia. Oltre all’infuso citato, si può ricorrere anche al tè nero, ai fondi di caffè, all’olio di ricino, all’henné e alle noci. Prima di agire, è importante raccogliere tutte le informazioni del caso per evitare di commettere errori.