Collutorio fai-da-te: ricicla un ingrediente naturale per il benessere della bocca

Collutorio fai-da-te: come preparare a casa questo prodotto che serve per il benessere di denti e gengive.

Il collutorio è un prodotto essenziale per prendersi cura della propria igiene orale. Dopo aver spazzolato i denti, completare la pulizia con il filo interdentale e il collutorio aiuta a eliminare oltre il 90% di batteri nocivi dalla bocca.

Usato quotidianamente (almeno due volte al giorno) per risciacquare il calo orale, il collutorio aiuta a mantenere i denti puliti e le gengive sane. Soprattutto permette di ridurre la formazione di placca che è la causa principale di problemi a denti e gengive.

Oltre ai collutori presenti in commercio, se ne può preparare uno fai-da-te riciclando un ingrediente naturale che di solito si scarta.

Come preparare il collutorio fai-da-te partendo da questo ingrediente naturale

In commercio esistono tanti tipi di collutorio che variano per gli ingredienti che li compongono: ci sono quelli con il fluoro che sono ideali per prevenire le carie e rinforzare lo smalto dentale. Ci sono quelli indicati per l’alito cattivo e la placca batterica. Oppure, infine, quelli consigliati dal dentista dopo gli interventi chirurgici, che favoriscono la guarigione dei tessuti.

Non tutti lo sanno però si può preparare un collutorio fai-da-te direttamente a casa partendo da un ingrediente naturale che si sottovaluta e che anzi spesso si scarta. Si tratta dei ciuffi delle carote con cui si preparerà un prodotto portentoso per le gengive infiammate e sanguinanti.

Questa parte delle carote viene spesso gettata via, passando inosservata. In realtà può essere usata in tantissimi modi in cucina (e non solo). I ciuffi delle carote infatti contengono proteine, sali minerali (potassio e magnesio) e vitamine.

Per preparare il collutorio fai-da-te basteranno pochissimi minuti. Basterà infatti lavare per bene un paio di ciuffetti di carote, metterli in un pentolino e poi farli bollire per qualche minuto. Una volta spento il fuoco, bisogna lasciare raffreddare l’acqua, trasferirla in un vasetto di vetro e conservare in frigo.

Per comodità si può usare il classico tappo/bicchiere di un collutorio per regolarsi sulla quantità di prodotto da bere. Questo collutorio ottenuto si può usare per fare degli sciacqui, in alternativa ai prodotti che si acquistano in negozio o in farmacia. Il collutorio va utilizzato almeno due volte al giorno senza diluirlo in acqua.

Per problemi più seri, comunque, è sempre consigliato rivolgersi al proprio dentista. Dopo averlo preso è necessario evitare l’assunzione di cibo per almeno mezz’ora. Ogni risciacquo, con labbra e denti perfettamente chiusi, dovrebbe durare almeno 30 secondi, e facendo arrivare il liquido in tutta la bocca con movimenti che spostino il collutorio avanti e indietro e a destra e a sinistra.