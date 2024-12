La Collezione Resort 2025 di Carolina Herrera è ciò che stavate aspettando se amate i colori, l’eleganza senza tempo e il lusso. I capi di abbigliamento e gli accessori sono un’esplosione di stile e di creatività, che si ispira al Messico. Coloratissimi, i capi della collezione Resort 2025 sono glamour, vivaci e super-chic.

La raffinatezza si intreccia alla natura, dato che fiori, piante, cielo e colori sono i veri protagonisti. Energici e simbolo di femminilità, i capi sono curati dalle ricamatrici María de los Ángeles Licona San Juan, Virginia Verónica Arce Arce e dall’artista Araceli Nibra Matadamas. Scopriamo insieme la collezione Resort 2025 di Carolina Herrera, un viaggio nell’eleganza del Messico tra lusso e raffinatezza.

Carolina Herrera, la collezione Resort 2025: top monospalla con stampa

I capi di abbigliamento che fanno parte della Collezione Resort 2025 di Carolina Herrera sono davvero tantissimi: dalle camicie ai pantaloni, passando per abiti, scarpe e altri accessori. I prezzi, ovviamente, non sono affatto contenuti, ma c’è chi magari desidera regalarsi un capo raffinato e un’esperienza di lusso irripetibili. Chic e super-glam, ad esempio, è il top monospalla con stampa.

Davvero coloratissimo, ha una grande coccarda con colorata stampa floreale. È realizzato con maniche a palloncino e scollo con spalle scoperte, per l’appunto.

Collezione Resort, il Messico negli abiti: l’abito con stampa floreale

In tutti i capi di abbigliamento della collezione Resort di Carolina Herrera è impossibile non respirare il Messico. Quanto è bello, ad esempio, questo abito con stampa floreale, senza spalline? Rosso con presenza di nero, rosa e verde, ha un’audace stampa floreale in grado di conferire un tocco contemporaneo.

Un bellissimo e raffinato abito da ballo senza spalline, creato in gazar di seta con orlo a palloncino e corpetto aderente. Pronte a brillare?

L’abito rosso fuoco di Carolina Herrera

Infine, tra i tanti capi della Collezione Resort 2025, c’è un incantevole abito rosso fuoco di Carolina Herrera. La sua è una storia di eleganza e bellezza, pensata per una donna contemporanea che decide di vivere la propria vita con stile. Tra la palette di colori raffinati disponibili c’è, ovviamente, il rosso fuoco presente in questo splendido abito con scollo curvo senza spalline.

Un abito realizzato con scollatura sulla schiena e che include un elegante piccolo strascico. La chiusura a zip è nascosta sul retro. Che ne dite della Collezione Resort 2025 di Carolina Herrera? Scoprite anche gli abiti lunghi di Balmain.