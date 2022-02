Questo weekend bevi uno dei cocktail più venduti al mondo

Pronti per un weekend nel segno del sapore, del colore e dell’energia? Imperdibile una serata in compagnia nel segno del divertimento con un elettrizzante nota: uno dei cocktail più venduti al mondo. Quali sono? Andiamo a scoprirli!

I cocktail più venduti al mondo? Non puoi non provarli!

Scopriamo subito quali sono i cocktail più venduti e bevuti al mondo – ma anche quelli migliori da gustare in compagnia – secondo la rivista Drinks International, di cui vi resterà sicuramente impresso il sapore e che sono tra i più amati del pianeta!

Al primo posto l’italianissimo Negroni, il cocktail più servito la cui ricetta nacque a Firenze oltre un secolo fa! Le Cantine Toso propongono questo classico intramontabile in una declinazione inedita: Teodoro Negro-Ni di Gianluca Amoni. È la rivisitazione speciale del grande cocktail che conquista al primo sorso con un intenso abbraccio di profumi delle Langhe: Gamondi e Amaro Toccasana.

Secondo in classifica troviamo l’Old Fashioned, con il suo inconfondibile carattere a tutto whiskey!

Terzo in classifica il Dry Martini, tra i più amati in assoluto nella lista dei cocktail più venduti al mondo. Lo riconoscerete per la nota grintosa del gin e la sua oliva verde!

Quarto classificato del 2022 è il Margarita, con la classica formula triple sec, tequila e succo di lime.

Quinto nella top 50 dei cocktail più venduti al mondo troviamo il Daiquiri, sulle note fresche di succo di lime, zucchero e rum bianco.