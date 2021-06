Bere clorofilla liquida aiuta davvero a eliminare i brufoli?

Non c’è bisogno di essere una beauty-addicted per sapere che la clorofilla liquida è la nuova tendenza per la cura della pelle e la lotta contro i brufoli. Per scoprilo, vi basterà essere su TikTok!

Nel corso delle ultime settimane, l’hashtag #chlorophyllwater ha già accumulato oltre 29,3 milioni di visualizzazioni su TikTok, tanto da scatenare una vera e propria ossessione tra i follower.

Amato dalle celebrities, da Alessandra Ambrosio a Dakota Johnson, da Bella Hadid a Jennifer Lopez, il succo verde sembra essere il nuovo toccasana per la nostra pelle. Ma, prima di ordinare una boccetta di clorofilla, vediamo esattamente di cosa si tratta e che benefici vanta.

Clorofilla, che cos’è

Ricordate quando alle scuole elementari vi spiegarono il perché le piante sono verdi? Ebbene sì, la clorofilla è la quintessenza delle piante, in grado di catturare l’energia del sole e trasformarla in energia chimica, tramite il processo di fotosintesi, che trasforma l’anidride in zuccheri e carboidrati, per nutrire le piante.

I benefici per il corpo

Ma quali sono i suoi effetti sul corpo umano? Secondo i dermatologi, la clorofilla ha proprietà antiossidanti e può contrastare i segni dell’invecchiamento. Tuttavia, la maggior parte dei benefici della clorofilla derivano dall’applicazione topica, quindi applicandola direttamente a contatto con la pelle, senza berla.

Utilizzandola in forma topica, la clorofilla può aiutare a ridurre l’acne, grazie alle sue proprietà antiinfiammatorie e antibatteriche. Per quanto riguarda l’assunzione orale della clorofilla, non ci sono ancora studi che stabiliscano una correlazione effettiva con la diminuzione dell’acne.

Può essere efficace contro l’acne?

Questo non significa che la clorofilla liquida non possa apportare benefici per la pelle e per il nostro organismo. Secondo alcuni studi, se assunta in combinazione con una dieta sana, “la clorofilla può migliorare l’apporto di ossigeno e sostanze nutritive all’organismo“, con evidenti benefici anche per la pelle, spiega Ted Lain, dermatologo presso Sanova Dermatology, in Texas. Naturalmente, prima di sperimentare questo rimedio contro i brufoli, è sempre bene consultare il proprio medico.

Come assumere la clorofilla

Ad ogni modo, se questo rimedio di bellezza vi interessa, potreste iniziare con cautela, magari assumendo prima poche gocce per testare il vostro livello di tollerabilità, rispetto al prodotto. Ma, come per altre prodigiose pillole di bellezza, non aspettatevi miracoli!