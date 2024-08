 Clizia Incorvaia posta foto in bikini sui social, cosa le ha scritto la suocera Eleonora Giorgi

Ultimamente, sui social network, non si è fatto altro che parlare di Clizia Incorvaia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il 12 Luglio 2024, si è sposata con Paolo Ciavarro. La cerimonia è stata davvero sentita, ricevendo il supporto di tantissime persone.

Di recente, la donna ha deciso di pubblicare delle nuove immagini su Instagram, apparendo in splendida forma nel suo bikini azzurro nonostante le sue due gravidanze. La suocera Eleonora Giorgi non è rimasta in disparte. Anzi, si è subito precipitata sul profilo di Clizia per commentare il contenuto, non passando assolutamente inosservata con le sue parole.

Eleonora Giorgi risponde a Clizia Incorvaia: il dolce scambio ha fatto il giro del web

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sta andando a gonfie vele. I due si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip e, da quel momento in poi, hanno deciso di provare a costruire qualcosa di importante. La nascita del piccolo Gabriele ha rappresentato una tappa importantissima, a cui – seppure dopo qualche anno – si è aggiunto il matrimonio avvenuto il 12 Luglio.

In realtà, la coppia avrebbe voluto sposarsi un po’ più tardi, però, a causa delle cure per il tumore di Eleonora Giorgi, ha deciso di anticipare la data. Si è trattato di un gesto dolcissimo, che ha reso davvero felice la donna. Tra lei e Clizia, c’è sempre stato un bellissimo rapporto, provando un sentimento di affetto reciproco.

Clizia, nelle ultime ore, ha caricato delle foto che la ritraggono in bikini. Nonostante la gravidanza passata, può vantare un fisico meraviglioso. Ha arricchito il posto con una curiosa didascalia: “I’m not a conventional mom“. I suoi fan non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei: “Ti dona tantissimo anche l’azzurro“. In questo caso, le parole degli hater hanno avuto un impatto davvero minimo.

Anche Eleonora Giorgi è intervenuta per dare tutto il suo supporto alla nuora. Le è bastata una semplice frase per esprimere l’ammirazione provata: “Che bellaaaaaa“. La diretta interessata ha risposto immediatamente: “Grazie Ele manchi“. L’attrice sta vivendo un momento difficilissimo. La scoperta del tumore al pancreas, infatti, l’ha costretta a sottoporsi a cure aggressive e a un intervento chirurgico.

I risultati sono stati positivi, ma il percorso non è ancora concluso. Stando alle sue parole, dovrà iniziare un nuovo step. L’obiettivo è quello di contrastare la malattia in tutti i modi possibili così da salvaguardare la salute della donna.