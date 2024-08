Clizia Incorvaia come Marylin Monroe: abito bianco e capelli raccolti, così piace proprio a tutti

Clizia Incorvaia si sta godendo la luna di miele con il suo neo sposo Paolo Ciavarro. Sono convolati a nozze il 12 luglio 2024 a Forte dei Marmi, luogo molto importante per i genitori di lui, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, dato che si sono conosciuti proprio qui.

Lei e Paolo si sono conosciuti al Grande Fratello Vip nel 2020 e da allora non si sono più lasciati e anzi hanno messo su famiglia dato che il 19 febbraio 2022 è nato il piccolo Gabriele.

Già mamma di Nina, si gode questo periodo con i suoi amori in giro per l’Italia in barca. In uno scatto postato recentemente, proprio a bordo del mezzo, sembrava Marylin Monroe, bellissima in bianco.

Clizia Incorvaia come Marylin Monroe: ecco come è apparsa la showgirl in uno scatto postato sui social

E’ sempre stata molto attiva sui social, a buon vedere dato che i suoi fan vogliono sapere sempre di più della sua vita privata assieme a Paolo Ciavarro, ora che sono diventati marito e moglie.

Oltre alle foto di lavoro e con suo marito, Clizia posta anche scatti con i suoi figli, Gabriele e Nina, e con la sua amata suocera Eleonora Giorgi a cui è molto legata. Ovviamente sta documentando questa sua estate da neo sposina, e un recente scatto postato dalla showgirl ha fatto impazzire tutti i fan.

In questo caso era da sola, sulla barca che li sta portando in giro per le acque della Costiera Amalfitana. Ad aprire il carosello di immagini ce n’è una in cui è impossibile non notare la somiglianza con la famosissima Marylin Monroe. Clizia indossa un abito lungo bianco con profondo scollo e spacco vertiginoso. Infatti la showgirl ha fatto intravedere una sua gamba uscire dal vestito.

Orecchini vistosi, capelli legati, un calice di vino in mano, e il suo raggiante sorriso. La luna di miele sta facendo proprio bene a Clizia che appare serena e felice e si gode i suoi affetti. Ciò che la rende ancora più simile alla famosa icona anni ’50 è il fatto che lo scatto sia stato postato in bianco e nero proprio per dare una connotazione vintage alla foto.

A seguire Clizia ha pubblicato foto e video di Paolo, Gabriele, e di pranzi a bordo nave anche con gli amici. Infine altre foto con vista sui Faraglioni di Capri: è proprio una vacanza felice e spensierata per Clizia, Paolo e i suoi bambini.