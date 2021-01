Clive Irving: “La Regina è più moderna di Carlo”

“La Regina Elisabetta è l’ultima grande Regina britannica”. E se lo dice un esperto della famiglia reale come Clive Irving, royal watcher e autore del best seller The Last Queen: Elizabeth II’s Seventy Year Battle to Save the House of Windsor, deve essere vero.

Il giornalista investigativo, però, non si ferma ad un giudizio sulla caratura della Regina (e non parliamo di gioielli della corona, ma di abilità come sovrana). Clive Irving, infatti, sostiene che il suo successore, il Principe Carlo, non sarà mai adatto al trono.

I Windsor? Degli scrocconi

“Molti membri della royal family vivono sulle spalle dell’idea stessa della royal family, la sfruttano e ne approfittano”, spiega Clive Irving senza usare mezzi termini. A meno che non i Windsor non si diano una “ridimensionata”, ha detto Irving, il futuro della monarchia è davvero a rischio. Il royal watcher, infatti, avrebbe apprezzato il passo indietro da membri senior della famiglia reale di Harry e Meghan Markle.

Carlo “guiderà la monarchia sull’orlo del baratro”

Sempre secondo Clive Irving, Carlo non sarà mai in grado di sostenere il peso della corona reale britannica: “Carlo sembra un personaggio del Settecento e ama circondarsi di leccapiedi, cosa affatto positiva per il futuro governante”.

A quanto pare, la Regina (alla veneranda età di 94 anni) sarebbe anche molto più moderna del figlio Carlo, che di anni ne ha “solo” 72. “Temo guiderà la monarchia sull’orlo del baratro”, ha profetizzato Irving.

Elisabetta “ha capito dal primo istante” come essere regina

“La persona non è il punto, la corona è il punto, l’istituzione è il punto. Elisabetta II ha capito sin dal primo istante, da quando, nel 1952, è diventata regina, che avrebbe dovuto alimentare il mistero. Nessuno sa cosa pensi, come si senta, quale sia la sua opinione”, ha spiegato il giornalista. Una abilità, questa, che manca totalmente a Carlo.