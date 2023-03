I migliori film di Cronenberg che non puoi perdere: la classifica

È ritenuto il padre del genere cinematografico “body horror”, che esplora le paure umane più profonde di fronte alla mutazione del corpo e alle derive della carne, e ha diretto film diventati veri e propri cult nel cinema mondiale. Il suo nome è David Cronenberg, maestro regista di cui ora ti diamo una classifica dei migliori film da non perdere (perfetti anche per la notte di Halloween)!

La classifica dei migliori film di Cronenberg

Foto Instagram | kr_cinema.mp4

In questa classifica andiamo a vedere quali sono i migliori film di David Cronenberg, puntando su 5 dei titoli più iconici del regista e del genere che rappresenta, il body horror.

Il demone sotto la pelle (1975)

Il demone sotto la pelle è stato il primo film del regista ad essere distribuito su scala internazionale. Un parassita in grado di inoculare un liquido capace di risvegliarne gli istinti più selvaggi nelle vittime traghetta lo spettatore nel più profondo incubo della filmografia del regista: il nemico che viene da dentro e apre all’abisso della malattia.

The Brood- La covata malefica (1979)

The Brood – La covata malefica è uno dei film in cui Cronenberg affonda l’occhio nelle ossessioni più oscure della sua regia: quella per i corpi deformi e per le immagini disturbanti. A fare da traino alla trama, una terapia, la “psicoplasmia“, i cui effetti collaterali si rivelano sconvolgenti…

Scanners (1981)

Scanners del 1981 è uno dei film più rappresentativi dello stile di Cronenberg, in cui i protagonisti sono persone “scanner” con poteri di telepatia e telecinesi. È uno dei titoli in cui ritrovare tutti i temi più cari al maestro dell’orrore, tra cui quello uomo-macchina.

Videodrome (1983)

Videodrome è uno dei film più iconici degli anni ’80 e contiene una delle scene più celebri del genere, quella in cui una mano esce dal televisore e spara. La pellicola è un’esperienza da vivere davanti allo schermo tra riflessioni sulle angosce che derivano dal progresso e sulle declinazioni negative che il fascino della tecnologia agisce sull’essere umano.

La mosca (1986)

La mosca è uno dei capolavori del regista nel segno dell’horror misto a fantascienza ed è anche un gioiello in termini di effetti speciali. La trama si sviluppa intorno all’errore di uno scienziato che, intento a costruire un congegno per il teletrasporto, resta vittima del suo stesso esperimento trasformandosi in un ibrido uomo-insetto.