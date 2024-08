Ciuccio, come toglierlo velocemente e senza traumi: piccoli accorgimenti che faranno la differenza

Il ciuccio, insieme al pannolino, si rivela uno degli oggetti più difficili da abbandonare durante l’infanzia. Il problema risiede alla radice: quello che noi vediamo come un semplice pezzo di plastica e silicone, è una coccola e un conforto per il nostro bambino. Tuttavia, fosse per i più piccoli, lo userebbero per tutta la scuola materna, cosa che dobbiamo evitare per diversi motivi.

Oltre al fatto che è giusto che il bambino faccia il suo salto di crescita, l’uso prolungato del ciuccio (così come del seno o del biberon) potrebbe portare a malformazioni dei denti, insorgenza di carie anche nei denti da latte e difficoltà del linguaggio.

Nonostante ciò, il momento del distacco è davvero delicato, soprattutto per i bimbi che lo utilizzano tutto il giorno. Secondo gli esperti, il ciuccio andrebbe tolto intorno ai 2 anni, ma è essenziale che questo venga fatto con pazienza e comprensione. Sta dunque ai genitori (come sempre) far sì che il bimbo si convinca a questo cambiamenti senza traumi e problematiche del caso. Ma come fare?

Come togliere il ciuccio senza stress

In questa sorta di ‘guida alla sopravvivenza’ in uno dei momenti più delicati per ogni genitore, prima di elencare come togliere il ciuccio, è importante specificare come non farlo. Ebbene sì, una volta che si è consapevoli degli errori da non commettere può rivelarsi più semplice riporre il ciuccio in qualche angolo remoto del cassetto.

Partiamo da una buona notizia: al contrario di quanto si possa immaginare, i bambini si adattano bene ai cambiamenti, ma solamente se preparati in maniera corretta. Il primo consiglio è dunque quello di parlargliene giorni prima e non improvvisare decisioni drastiche: i bimbi hanno bisogno di metabolizzare l’addio.

In tutto ciò, è bene non fare questo passo nei momenti più problematici del bambino: periodi di stress o passaggio dall’asilo alla scuola. Ricordiamo sempre che il ciuccio è una forma di consolazione e di sfogo.

Infine, è bene non paragonare mai il proprio bimbo ai propri coetanei, sminuendo e facendolo sentire indietro rispetto a loro. In questa fase, la cosa più importante è mantenere il pensiero fermo, ma non severo: se il bambino sa che tra una settimana dirà addio al ciuccio, è importante che i tempi vengano rispettati, ma al contempo senza stress e rimproveri troppo severi.

Anche la notte gioca un ruolo rilevante: in questa fase è bene che il bambino sia psicologicamente preparato e, come supporto, un abbraccio e una favola possono davvero fare miracoli.

In molti sostituiscono il ciuccio classico con una tettarella più piccola per l’età del piccolo, in modo che il bambino non trovi più soddisfazione in essa. Altri, si trovano molto bene con la riduzione graduale, specialmente per coloro che lo utilizzano per diverse ore al giorno.

Un ultimo consiglio è rivolto ai genitori: non abbiate paura di sbagliare; i bambini cresceranno, ognuno con i suoi tempi e i genitori, come sempre, impareranno dagli errori.