I ciondoli più belli da regalare per la festa della mamma

La festa della mamma sta arrivando, per questo motivo è bene non farsi cogliere impreparate e pensare in anticipo ai regalini da fare alla donna più importante della nostra vita.

Quindi se per quest’anno non avete grandi idee, perché magari vostra madre non ha manifestato nessun tipo di esigenza particolare, o perché magari nel corso degli anni le avete regalato davvero un po’ di tutto e quindi siete a corto di spunti originali, non preoccupatevi.

Per fare bella figura con vostra madre vi consigliamo di optare per un bel ciondolo di design, che la renderà certamente super felice.

Lekani, collana I love you to the moon and back

Questa collana del brand Lekani è realizzata in argento stearling 925 con eleganti cristalli di Swarovski e Strass colorati incastonati nel ciondolo, che rendono il ciondolo super colorato e sfaccettato.

Foto Amazon

Inoltre il materiale è privo di allergeni, nichel, cadmio e piombo e non sbiadisce e non si ossida facilmente.

Lekani, collana con cuore rosa

La seconda collana che vi proponiamo oggi è sempre del marchio Lekani, in argento stearling 925. Il cristallo Swarovski rosa a forma di cuore simboleggia il vero amore, per questo si tratta del regalo perfetto per la festa della mamma.

Foto Amazon

Pandora, pendente oro rosa

Come terza idea regalo vi proponiamo invece questo pendente di argento Sterling 925 di Pandora. Il ciondolo è decorato con cristalli viola e zirconia cubica trasparente. Presenta inoltre diversi pendenti a forma di cuori più piccoli, di cui uno è in oro rosa.

Foto Amazon

Deeson, collana con scritta mom

Vi suggeriamo poi di dare un’occhiata a questa collana di Deeson, realizzata senza piombo, cadmio e nichel. Grazie al ciondolo con la scritta mom è certamente il regalo perfetto per la festa della mamma.

Foto Amazon

Pandora, ciondolo a forma di cuore

Infine vi suggeriamo ancora un regalo del brand Pandora: un bellissimo ciondolo a forma di cuore con la scritta “Thanks for being my mom”, segno di apprezzamento per la persona più importante della vostra vita.