5 capi che faranno sembrare più lunghe le vostre gambe

Chi ha sognato almeno una volta di avere le gambe più lunghe alzi la mano. Probabilmente tutte, almeno una volta nella vita, avranno desiderato di avere gambe chilometriche.

Grazie ad alcuni accorgimenti, questo sogno può diventare realtà. Perché, oltre all’aiuto di madre natura, possiamo fare affidamento sulla moda e su alcuni trucchi per far sembrare le nostre gambe più lunghe e slanciate.

Ecco quali sono i capi da utilizzare per far sembrare le vostre gambe più lunghe.

Pantaloni lunghi a palazzo

I pantaloni palazzo stanno bene praticamente a tutte e fanno sembrare le gambe più lunghe. Potete scegliere di indossarli sia con i tacchi che con le scarpe basse, con le sneakers o con gli stivali, l’importante è che i pantaloni coprano anche la punta delle scarpe che avete scelto.

Questo trucchetto vi permetterà di slanciare la vostra figura e vi farà sembrare subito più alte. Ma attenzione: i pantaloni devono quasi toccare terra ed essere rigorosamente in tinta unita.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Cintura a vita alta, gambe immediatamente più lunghe

Se amate le cinture, adorerete anche questo trucchetto per far sembrare le vostre gambe più lunghe. Vi basterà stringere bene la vita con una cintura a vita alta per donare un bellissimo effetto alla vostra figura e risultare più alte. Scegliete una maxi cintura per esaltare ancora di più l’effetto e il gioco sarà fatto.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Mini e maxi gonne

Ogni donna, durante la sua vita, trova la gonna più adatta al suo fisico. Qualunque sia la vostra preferita, per sembrare più alte scegliete gonne mini o maxi e lasciate a casa le vie di mezzo. Questo perché le gonne sotto al ginocchio tagliano la figura e rendono le gambe ancora più “tozze”.

Le mini e le maxi gonne, invece, sono perfette per far sembrare le proprie gambe più lunghe e possono essere indossate in ogni periodo dell’anno con abbinamenti infiniti, per look più sporty e casual o più romantici e bon ton.

Anche in questo caso sarebbe meglio prediligere capi in tinta unita e, magari, abbinarli ad una maxi cintura.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Scarpe a punta per gambe più lunghe

Per avere gambe più lunghe vi basterà riporre per un po’, e non per sempre, le vostre ballerine e sneakers nell’armadio e concedervi un bel paio di scarpe a punta con il tacco.

Unico accorgimento: evitate i cinturini, segnano la caviglia e non vi aiutano a slanciare la vostra figura.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Giacche corte

Che sia un piumino o una giacca di jeans estiva, le giacche corte vanno forte in qualunque stagione e sono grandi alleate di chi vuole far sembrare più lunghe le proprie gambe.

Tutto si gioca sull’effetto ottico creato dalle giacche crop che rendono visivamente il busto più corto e fanno risaltare la parte inferiore, rendendola più slanciata.