5 cantanti italiane che dovreste ascoltare e seguire su Instagram

View this post on Instagram

C’ è stato un tempo per le facili allegrie di quelle che toglievano anche il fiato divisa sempre tra l’ istinto e la ragione per ogni scelta una motivazione dietro ogni sorriso c’ è un miracolo mi è stato molte volte di conforto e se resto in silenzio non ti preoccupare Io ti parlerò attraverso una canzone 💕 . . Vi aspetto al @ride_milano per cantare insieme questa canzone 💕 Per i biglietti Link in bio 🌱