Ciglia technicolor anni ’80? È la tendenza di cui non potremo fare a meno neppure nel 2022, per un make-up esplosivo dove tutto sa di energia e carattere! Tornano di moda i colori super fluo per mascara e ombretti a prova di red carpet…

Ciglia technicolor: la tendenza mascara 2022

Ciglia ultra definite e brillanti per un look che conquista al primo sguardo: anche nel 2022 avremo di che gioire con la tendenza mascara technicolor per un make-up dal tocco rock e super glam! Le ciglia si declinano in blu, viola, verde, rosso per regalare una ventata di energia e intensità che non passano inosservate.

Il consiglio per una nota ancora più trendy è passare il mascara colorato sulle ciglia almeno due volte, così da esaltarne pigmenti e consistenza per un effetto ancora più marcato e audace.

Possiamo abbinare il mascara colorato a ombretti dal forte accento technicolor opachi oppure lucidi e metallizzati, per un risultato ancora più wow (da usare in tinta o a contrasto per chi ama osare)!

Il mascara technicolor è perfetto anche come assoluto protagonista di un make-up naturale, pronto a dominare le scene in tutta la sua grinta e in ogni declinazione di colore!