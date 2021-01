I piumini Ciesse sono tra i più interessanti perché sanno unire praticità e tessuti di ultima generazione allo stile e alla qualità del made in Italy.

Realizzati con materiali e processi eco-friendly, volti al riciclo e alla riduzione degli sprechi, queste giacche sono studiate per proteggere dal freddo senza rinunciare all’eleganza. Abbiamo selezionato i piumini donna più cool da acquistare. Con i saldi, ovviamente)

Ciesse piumini: quali acquistare con i saldi invernali

Un piumino deve innanzi tutto proteggere dall’inverno, tra freddo, neve, pioggia e vento. Ognuna però ha uno stile e un modo di portarlo diverso, quindi abbiamo scelto modelli dalle differenti destinazioni d’uso.

Carrie e Grace

Le più freddolose amano sovrapporre diversi strati in inverso e quest’anno la tecnica del layering è stata uno dei trend: un leggero piumino e sopra un cappotto cool oversize. Carrie è perfetto per fare questo: in poly sation e imbottitura 800 fill power, è super slim e leggerissimo. Grazie al cappuccio è ancora più protettivo. Disponibile in tre colori.

Foto | Ciesse

Dalle stesse caratteristiche ma più discreto è il modello Grace, che infatti non ha il cappuccio ma è semplicemente girocollo, per essere ancora più invisibile. Perfetto che chi va in moto o motorino come strato extra. Disponibile in 4 colori.

Foto | Ciesse

Foto | Ciesse

Foto | Ciesse

Foto | Ciesse

Foto | Ciesse